Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα διαμορφωθούν το 2026 – Παραδείγματα και νέες κλίμακες

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια οδηγοί θα πληρώσουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας με φέτος - Η πλατφόρμα ανοίγει στα μέσα Νοεμβρίου, ενώ τα πρόστιμα για καθυστέρηση φτάνουν έως το 100%