Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα διαμορφωθούν το 2026 – Παραδείγματα και νέες κλίμακες
Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια οδηγοί θα πληρώσουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας με φέτος - Η πλατφόρμα ανοίγει στα μέσα Νοεμβρίου, ενώ τα πρόστιμα για καθυστέρηση φτάνουν έως το 100%
Περίπου 4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα κληθούν να πληρώσουν ίδια ποσά τελών κυκλοφορίας με το 2025, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Τα ειδοποιητήρια αναμένεται να αποσταλούν τέλος Οκτωβρίου, ενώ η πλατφόρμα πληρωμής θα ανοίξει στα μέσα Νοεμβρίου. Η καταληκτική προθεσμία εξόφλησης ορίζεται για τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με κλιμακωτά πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν.
Όσοι εξοφλήσουν τα τέλη εντός Ιανουαρίου 2026, θα πληρώσουν 25% επιπλέον, τον Φεβρουάριο 50%, ενώ από τον Μάρτιο και μετά το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% του ποσού της οφειλής. Το ύψος των τελών εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO₂.
Ενδεικτικά ποσά:
1.200 κ.εκ.: 135 ευρώ
1.600 κ.εκ.: 280 ευρώ
2.000 κ.εκ.: 690 ευρώ
Για οχήματα ταξινομημένα 1/11/2010 – 31/12/2020:
0-90 γρ./χλμ. CO₂: 0 ευρώ
91-100 γρ./χλμ.: 0,90 €/γρ.
101-120 γρ./χλμ.: 0,98 €/γρ.
121-140 γρ./χλμ.: 1,20 €/γρ.
141-160 γρ./χλμ.: 1,85 €/γρ.
161-180 γρ./χλμ.: 2,45 €/γρ.
Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίαςΓια οχήματα ταξινομημένα έως 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό. Για όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, ισχύει το σύστημα εκπομπών CO₂, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθούν να εξαιρούνται πλήρως.
Έτσι, αυτοκίνητο με 130 γρ./χλμ. CO₂ πληρώνει 156 ευρώ, ενώ με 180 γρ./χλμ. CO₂ 441 ευρώ.
Για οχήματα από 1/1/2021 και μετά:
0-122 γρ./χλμ.: 0 ευρώ
123-139 γρ./χλμ.: 0,64 €/γρ.
140-166 γρ./χλμ.: 0,70 €/γρ.
167-208 γρ./χλμ.: 0,85 €/γρ.
209-224 γρ./χλμ.: 1,87 €/γρ.
225-240 γρ./χλμ.: 2,20 €/γρ.
241-260 γρ./χλμ.: 2,50 €/γρ.
261-280 γρ./χλμ.: 2,70 €/γρ.
281+ γρ./χλμ.: 2,85 €/γρ.
