METLEN, Shell και TotalEnergies θα προμηθεύσουν τη Βουλγαρία με LNG

α τέσσερα φορτία ΥΦΑ θα προέλθουν από τερματικούς σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις προσφορές που υπέβαλαν οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες και θα διοχετευθούν στη Βουλγαρία μέσω του τερματικού σταθμού LNG στο ελληνικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης