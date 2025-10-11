Τα λαβράκια στη μάχη για τη φοροδιαφυγή: Ο λογαριασμός των €32.000 και ο εστιάτορας που δεν έστελνε… ποτέ αποδείξεις στην ΑΑΔΕ
Οι «αρνητές» του e-send και οι… παραδοσιακοί «τύποι» της φοροδιαφυγής - Μια στις τρεις επιχειρήσεις «πιάστηκε» να κλέβει ΦΠΑ το καλοκαίρι
Κάποτε τα πρόστιμα έμπαιναν σε όσους δεν έκοβαν απόδειξη. Σε εποχές myDATA πλέον όμως, όπου κάθε απόδειξη εκδίδεται αυτομάτως μόλις η τραπεζική κάρτα πλησιάσει το POS, επιβάλλονται πρόστιμα και λουκέτα και σε όσους δεν διαβιβάζουν την απόδειξη στην ΑΑΔΕ.
Εκτός από τους «κλασική» φοροδιαφυγή μη έκδοσης απόδειξης, πολλοί πλέον κάνουν «αντίσταση» στην εφορία μη διαβιβάζοντας στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των αποδείξεων που εκδίδουν (e-send), ώστε να ενημερώνεται online σε πραγματικό χρόνο η Εφορία για την κίνηση της επιχείρησης.
Πού οδηγεί αυτές; Σε άλλες επιχειρήσεις η ΑΑΔΕ βάζει «λουκέτο» επειδή δεν κόβουν ή διαβιβάζουν ΠΟΤΕ καμία απόδειξη, ενώ σε άλλες … επειδή πιάστηκαν να μην έχουν στείλει ΜΟΛΙΣ ΜΙΑ απόδειξη! Αλλά…τι απόδειξη; Μια «χρυσή» απόδειξη, αξίας 32.000 ευρώ!
Οι έλεγχοι που διενήργησε το καλοκαίρι στα νησιά και τους τουριστικούς προορισμούς η ΑΑΔΕ, αποκαλύπτουν τα «χίλια πρόσωπα» της «νέας» φοροδιαφυγής, ιδίως στον χώρο της Eστίασης.
Ιδού δύο ακραία παραδείγματα!
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, μεταξύ άλλων παραβάσεων που διαπιστώθηκαν το καλοκαίρι:
* στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα εστιατόριο δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send της ΑΑΔΕ 18.515 αποδείξεις (!) συνολικής αξίας 275.000 ευρώ. Ήταν μία από τις 202 επιχειρήσεις που πιάστηκαν για μη διασύνδεση POS ταμειακών μηχανών στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2.590.500 ευρώ.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τεράστιος αριθμός αποδείξεων που εντοπίστηκαν να μην έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ, δείχνει ότι το κατάστημα είχε μεγάλη πελατεία. Ωστόσο τα συστήματα της ΑΑΔΕ δεν έβλεπαν να «κόβει» τίποτα η εν λόγω επιχείρηση. Ενδεχομένως να έστελνε περιοδικά δηλώσεις ΦΠΑ κλπ, αλλά αν σχεδιαζόταν μια ελεγκτική έφοδος στο μαγαζί, τις ώρες που το μαγαζί θα είχε πολυκοσμία τα συστήματα της ΑΑΔΕ θα έδειχναν… ερημιά.
Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο και λουκέτο 4 ημερών ως υπότροπη, καθώς είχε ήδη πιαστεί ξανά και σε προηγούμενο έλεγχο αλλά συνέχιζε να μην αποστέλλει στοιχεία αποδείξεων στο e-send της ΑΑΔΕ.
* στη Μύκονο, αντιθέτως, ένα ιταλικό εστιατόριο φαίνεται πως είχε εκδώσει και αποστείλει όλες τις αποδείξεις, εκτός από μία και μόνον!
Η… είδηση όμως δεν είναι αν έστελνε ανεξαιρέτως όλες τις άλλες, ούτε ίσως γιατί «έφαγε» πρόστιμο 2.000 ευρώ και 48ωρο λουκέτο για την μία και μοναδική αυτή απόδειξη.
Παραβατικότητα… online
«Είδηση» που δείχνει πολλά, είναι για αυτή με αυτή τη μία και μόνη απόδειξη την οποία πιάστηκε, απέκρυψε είσπραξη 32.000 ευρώ: 28.000 ευρώ ήταν η αξία του λογαριασμού εκείνης της απόδειξης και, επιπλέον, 4.000 ευρώ ο ΦΠΑ που έπρεπε να αποδοθεί.
