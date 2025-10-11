Cepal – Κρητικός: Πώς «σβήνουν» οφειλές σε καταναλωτές μέσω των αγορών τους στο σούπερ μάρκετ
Η προωθητική ενέργεια επιτρέπει σε καταναλωτές με ρυθμισμένη οφειλή στη CEPAL να ψωνίζουν από την αλυσίδα Κρητικός και το 10% της μηνιαίας δαπάνης να συμψηφιστεί με το ποσό που πρέπει να καταβάλει μηνιαίως για τις οφειλές τους
Σε μία προωθητική ενέργεια που μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρωτόγνωρη για την ελληνική αγορά προχωρούν η αλυσίδα σουπερμάρκετ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός με την εταιρεία διαχείρισης οφειλών CEPAL. Βάσει αυτής όποιος καταναλωτής έχει ρυθμισμένη οφειλή στη CEPAL θα μπορεί να ψωνίζει από τα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός και το 10% της μηνιαίας δαπάνης που θα κάνει να συμψηφιστεί με το ποσό που πρέπει να καταβάλει μηνιαίως για τις οφειλές του. Βασικές προϋποθέσεις είναι η οφειλή να είναι ρυθμισμένη και οι μηνιαίες δαπάνες στο Σούπερ Μάρκετ να μην ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Κάτι που σημαίνει πως το μέγιστο του συμψηφισμού φθάνει τα 100 ευρώ.
