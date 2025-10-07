Ψήφο εμπιστοσύνης στην Metlen από τη Fitch – Σταθερή η αξιολόγηση στο BB+ με ισχυρές προοπτικές
Επενδύσεις σε μέταλλα και άμυνα προσφέρουν 400 εκ. στα ΕΒΙΤDA ενισχύοντας την κερδοφορία και τη διαφοροποίηση της εταιρείας
Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της Metlen Energy & Metals δίνει η Fitch Ratings, επιβεβαιώνοντας την πιστοληπτική αξιολόγηση της εταιρείας στο BB+ με Σταθερή προοπτική.
Στην ανακοίνωση της 6ης Οκτωβρίου 2025, ο οίκος τονίζει ότι η απόφασή του αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη ισχυρή λειτουργική απόδοση του ομίλου, την προοπτική αύξησης του EBITDA, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2 δισ. ευρώ (από 1,1 δισ. το 2024), και το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό του προφίλ, που συνδυάζει δραστηριότητες ενέργειας και μεταλλουργίας.
Το ισχυρό προφίλ, η διαφοροποίηση αυτή και η συνετή στρατηγική θέτουν τη METLEN σε πλεονεκτική θέση για την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας στο προσεχές διάστημα.
Η Fitch σημειώνει ότι η εταιρεία διαθέτει καθετοποιημένη παρουσία στην παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, ενώ ταυτόχρονα έχει ενισχυθεί στον τομέα της ενέργειας, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η διπλή αυτή δραστηριότητα θεωρείται ότι μειώνει την έκθεση της εταιρείας σε διακυμάνσεις της αγοράς και ενισχύει τη σταθερότητα των ταμειακών ροών.
