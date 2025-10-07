Ψήφο εμπιστοσύνης στην Metlen από τη Fitch – Σταθερή η αξιολόγηση στο BB+ με ισχυρές προοπτικές

Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της Metlen Energy & Metals δίνει η Fitch Ratings, επιβεβαιώνοντας την πιστοληπτική αξιολόγηση της εταιρείας στο BB+ με Σταθερή προοπτική.



Στην ανακοίνωση της 6ης Οκτωβρίου 2025, ο οίκος τονίζει ότι η απόφασή του αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη ισχυρή λειτουργική απόδοση του ομίλου, την προοπτική αύξησης του EBITDA, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2 δισ. ευρώ (από 1,1 δισ. το 2024), και το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό του προφίλ, που συνδυάζει δραστηριότητες ενέργειας και μεταλλουργίας.



Το ισχυρό προφίλ, η διαφοροποίηση αυτή και η συνετή στρατηγική θέτουν τη METLEN σε πλεονεκτική θέση για την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας στο προσεχές διάστημα.



Η Fitch σημειώνει ότι η εταιρεία διαθέτει καθετοποιημένη παρουσία στην παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, ενώ ταυτόχρονα έχει ενισχυθεί στον τομέα της ενέργειας, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η διπλή αυτή δραστηριότητα θεωρείται ότι μειώνει την έκθεση της εταιρείας σε διακυμάνσεις της αγοράς και ενισχύει τη σταθερότητα των ταμειακών ροών.

