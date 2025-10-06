Μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, κίνητρα για στέγαση και επενδύσεις - Όλα τα μέτρα του νέου προϋπολογισμού

Μειώσεις φόρων, αυξήσεις αποδοχών και νέα κίνητρα για στέγαση και επενδύσεις περιλαμβάνει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, που χαρτογραφεί μια τριετία ενίσχυσης του εισοδήματος και στήριξης της μεσαίας τάξης.

Δείτε εδώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026



Από το 2025 έως το 2027, το οικονομικό επιτελείο ενεργοποιεί μέτρα συνολικού ύψους 7,7 δισ. ευρώ με στόχο να αυξήσει την αγοραστική δύναμη, να περιορίσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις και να δημιουργήσει νέα κίνητρα για ανάπτυξη και αποκέντρωση, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.



Το 2025 μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά μία μονάδα, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος, αυξάνονται κατά 2,4% οι συντάξεις, ενώ θεσπίζεται η ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία.



Επεκτείνεται το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ μου ΙΙ» με διευρυμένα κριτήρια, εφαρμόζεται φοροαπαλλαγή για κενά ακίνητα που εκμισθώνονται μακροχρόνια και καθιερώνεται επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως για το 80% των ενοικιαστών.



Στο Δημόσιο αυξάνονται οι αποδοχές, αναμορφώνονται τα ειδικά μισθολόγια και παραμένουν οι μειώσεις στα τέλη τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών συναλλαγών.



Το 2026 είναι το έτος της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης. Η νέα κλίμακα μειώνει τους συντελεστές κατά δύο μονάδες έως τα 40.000 ευρώ, εισάγει νέο κλιμάκιο 39% για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ και δίνει επιπλέον ελαφρύνσεις σε οικογένειες και νέους. Οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλήρως έως 20.000 ευρώ, ενώ για τους 26-30 ο φόρος πέφτει στο 9%.



Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης κατά 30%-35% και οι αντικειμενικές δαπάνες για αυτοκίνητα υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων. Θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα μισθώματα 12.000-24.000 ευρώ, ενώ ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.



Από 1η Ιανουαρίου 2026 μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και στα Δωδεκάνησα. Επεκτείνονται οι απαλλαγές για κενά σπίτια και η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, ενώ θεσπίζεται νέο πλαίσιο κοινωνικής αντιπαροχής για σύγχρονες κατοικίες.



Για τους μισθωτούς του Δημοσίου, προβλέπεται νέα αύξηση αποδοχών από τον Απρίλιο 2026, αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, επιπλέον παροχές για το διπλωματικό σώμα, τους πανεπιστημιακούς και τους ερευνητές, καθώς και αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών.



Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται εκ νέου με στόχο τα 950 ευρώ τον Απρίλιο 2027, επηρεάζοντας επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και υπερωρίες. Για τους συνταξιούχους, παγώνει ο συμψηφισμός του 50% της αύξησης με την προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως από το 2027.

