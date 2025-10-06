Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Tι προβλέπει το νέο Προσχέδιο Προϋπολογισμού
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Tι προβλέπει το νέο Προσχέδιο Προϋπολογισμού
Ανάπτυξη 2,2% φέτος και 2,4% το 2026 - Πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% φέτος και 2,8% του χρόνου - Το 2026 το χρέος πέφτει κάτω από 140% μετά από μια 15ετία
Δημόσιο χρέος κάτω από το όριο του 140% του ΑΕΠ, Ανάπτυξη 2 2,4% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ προβλέπει το Προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2026, τον οποίο καταθέτουν στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.
Σύμφωνα με τη Γνώμη επί του Προσχεδίου την οποία δημοσιοποίησε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) τη Δευτέρα, για το 2026 προβλέπονται:
• Πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ για το έτος 2025 και στο 2,8% του ΑΕΠ για το 2026
• Συνολικό πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης 0,6% του ΑΕΠ το 2025, και οριακό έλλειμμα το 2026 (-0,1% του ΑΕΠ), σύμφωνα με το σενάριο βάσης.
Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην προβλεπόμενη σταθερή αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, με ρυθμούς άνω του 2%, καθώς και στην Γνώμη επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026-7 αναμενόμενη αύξηση των δημοσίων εσόδων σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη εξέλιξη των δημοσίων δαπανών.
Συγκεκριμένα το Προσχέδιο προβλέπει:
• Ανάπτυξη 2,2% το 2025 (καθώς τόσο το οικονομικό επιτελείο όσο και το ΕΔΣ έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προηγούμενες προβλέψεις τους) αλλά υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ το 2026, σε 2,4% αντί 2% με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αναφέρει πως η «παραπάνω αναθεώρηση είναι κυρίως αποτέλεσμα της σχεδιαζόμενης αναπτυξιακού χαρακτήρα φορολογικής μεταρρύθμισης, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και της συνεχιζόμενης ανθεκτικότητας των επενδύσεων, με την σταθερή χρηματοδοτική στήριξη των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
• Σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, στο 3% για το 2025 (εναρμονισμένος πληθωρισμός) και 2,2% για το 2026
• Πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% το 2025 και 2,8% το 2026
• Δημόσιο χρέος κάτω από 140% του ΑΕΠ μετά 15 χρόνια: σύμφωνα με το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, το ύψος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 145,3%, καταγράφοντας μείωση κατά 8,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024. Η αποκλιμάκωση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το 2026, με το χρέος να υποχωρεί περαιτέρω κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες και να διαμορφώνεται στο 137,6% του ΑΕΠ.
«Αν οι προβλέψεις αυτές επαληθευτούν, το δημόσιο χρέος της χώρας, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το όριο του 140% του ΑΕΠ, ένα ορόσημο με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη μακροχρόνια προσπάθεια δημοσιονομικής σταθεροποίησης», τονίζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
Ωστόσο, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο υπογραμμίζει και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία:
«Το 2026, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει αρκετές αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν την αναπτυξιακή της δυναμική. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι συγκρούσεις και οι ασταθείς οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ιδίως σε χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα και πολιτική αστάθεια, ενδέχεται να διαταράξουν τις αγορές και να επιβαρύνουν την ανάπτυξη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση, ιδίως αν ο τουρισμός υποαποδώσει, λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργούν οι διεθνείς συνθήκες, θα επηρέαζε τα έσοδα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την ανάπτυξη.
Σε εγχώριο επίπεδο, ένα υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα – λόγω των ευνοϊκών φορολογικών μεταρρυθμίσεων που πρόσφατα ανακοινώθηκαν – αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κατανάλωση και να αυξήσει τη συνολική ζήτηση, αλλά η καθαρή του μακροοικονομική επίδραση θα εξαρτηθεί επίσης από τον πληθωρισμό, καθώς και από το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Καθυστερήσεις ή εμπόδια στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού μπορεί να επιβραδύνουν τα οφέλη στην παραγωγικότητα, και να μειώσουν την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να απορροφά κραδασμούς.
Επίμονες πληθωριστικές τάσεις σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να μειώσουν περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενής παρακολούθησης της απόκλισης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Δυσχέρειες στην αναμενόμενη απορρόφηση των κονδυλίων του ΤΑΑ της ΕΕ θα μπορούσαν να περιορίσουν την επενδυτική δυναμική, και να καθυστερήσουν σημαντικά έργα υποδομών και πράσινης μετάβασης.
Αντίθετα, η ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, με αυξημένες επενδύσεις σε προμήθειες, υποδομές και τεχνολογία, μπορεί να ενισχύσει τις εγχώριες βιομηχανίες εντονότερα από το αναμενόμενο, να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην μεταποίηση και την καινοτομία, και να προσελκύσει στρατηγικές διεθνείς συνεργασίες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνεχής μείωση του πληθωρισμού περιορίζει αυξητικές προοπτικές στα επιτόκια, δημιουργώντας περαιτέρω μακροοικονομικά οφέλη. Ο συνδυασμός ισχυρής απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ, ο ανθεκτικός τουρισμός η βελτιωμένη επενδυτική εμπιστοσύνη, ενισχυμένη από το αναβαθμισμένο πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας και τη δημοσιονομική ισορροπία, εγγυώνται την πορεία ανάπτυξης της χώρας» τονίζεται.
Σύμφωνα με τη Γνώμη επί του Προσχεδίου την οποία δημοσιοποίησε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) τη Δευτέρα, για το 2026 προβλέπονται:
• Πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ για το έτος 2025 και στο 2,8% του ΑΕΠ για το 2026
• Συνολικό πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης 0,6% του ΑΕΠ το 2025, και οριακό έλλειμμα το 2026 (-0,1% του ΑΕΠ), σύμφωνα με το σενάριο βάσης.
Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην προβλεπόμενη σταθερή αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, με ρυθμούς άνω του 2%, καθώς και στην Γνώμη επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026-7 αναμενόμενη αύξηση των δημοσίων εσόδων σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη εξέλιξη των δημοσίων δαπανών.
Συγκεκριμένα το Προσχέδιο προβλέπει:
• Ανάπτυξη 2,2% το 2025 (καθώς τόσο το οικονομικό επιτελείο όσο και το ΕΔΣ έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προηγούμενες προβλέψεις τους) αλλά υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ το 2026, σε 2,4% αντί 2% με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αναφέρει πως η «παραπάνω αναθεώρηση είναι κυρίως αποτέλεσμα της σχεδιαζόμενης αναπτυξιακού χαρακτήρα φορολογικής μεταρρύθμισης, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και της συνεχιζόμενης ανθεκτικότητας των επενδύσεων, με την σταθερή χρηματοδοτική στήριξη των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
• Σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, στο 3% για το 2025 (εναρμονισμένος πληθωρισμός) και 2,2% για το 2026
• Πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% το 2025 και 2,8% το 2026
• Δημόσιο χρέος κάτω από 140% του ΑΕΠ μετά 15 χρόνια: σύμφωνα με το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, το ύψος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 145,3%, καταγράφοντας μείωση κατά 8,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024. Η αποκλιμάκωση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το 2026, με το χρέος να υποχωρεί περαιτέρω κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες και να διαμορφώνεται στο 137,6% του ΑΕΠ.
«Αν οι προβλέψεις αυτές επαληθευτούν, το δημόσιο χρέος της χώρας, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το όριο του 140% του ΑΕΠ, ένα ορόσημο με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη μακροχρόνια προσπάθεια δημοσιονομικής σταθεροποίησης», τονίζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Ωστόσο, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο υπογραμμίζει και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία:
«Το 2026, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει αρκετές αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν την αναπτυξιακή της δυναμική. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι συγκρούσεις και οι ασταθείς οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ιδίως σε χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα και πολιτική αστάθεια, ενδέχεται να διαταράξουν τις αγορές και να επιβαρύνουν την ανάπτυξη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση, ιδίως αν ο τουρισμός υποαποδώσει, λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργούν οι διεθνείς συνθήκες, θα επηρέαζε τα έσοδα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την ανάπτυξη.
Σε εγχώριο επίπεδο, ένα υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα – λόγω των ευνοϊκών φορολογικών μεταρρυθμίσεων που πρόσφατα ανακοινώθηκαν – αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κατανάλωση και να αυξήσει τη συνολική ζήτηση, αλλά η καθαρή του μακροοικονομική επίδραση θα εξαρτηθεί επίσης από τον πληθωρισμό, καθώς και από το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Καθυστερήσεις ή εμπόδια στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού μπορεί να επιβραδύνουν τα οφέλη στην παραγωγικότητα, και να μειώσουν την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να απορροφά κραδασμούς.
Επίμονες πληθωριστικές τάσεις σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να μειώσουν περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενής παρακολούθησης της απόκλισης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Δυσχέρειες στην αναμενόμενη απορρόφηση των κονδυλίων του ΤΑΑ της ΕΕ θα μπορούσαν να περιορίσουν την επενδυτική δυναμική, και να καθυστερήσουν σημαντικά έργα υποδομών και πράσινης μετάβασης.
Αντίθετα, η ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, με αυξημένες επενδύσεις σε προμήθειες, υποδομές και τεχνολογία, μπορεί να ενισχύσει τις εγχώριες βιομηχανίες εντονότερα από το αναμενόμενο, να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην μεταποίηση και την καινοτομία, και να προσελκύσει στρατηγικές διεθνείς συνεργασίες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνεχής μείωση του πληθωρισμού περιορίζει αυξητικές προοπτικές στα επιτόκια, δημιουργώντας περαιτέρω μακροοικονομικά οφέλη. Ο συνδυασμός ισχυρής απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ, ο ανθεκτικός τουρισμός η βελτιωμένη επενδυτική εμπιστοσύνη, ενισχυμένη από το αναβαθμισμένο πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας και τη δημοσιονομική ισορροπία, εγγυώνται την πορεία ανάπτυξης της χώρας» τονίζεται.
«Με βάση τα παραπάνω, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθετεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις που βασίζεται το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026. Το ΕΔΣ αξιολόγησε τις δημοσιονομικές προβλέψεις και διαπίστωσε τη συμμόρφωση με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες», αναφέρεται στην έκθεση.
Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη γνώμη του ΕΔΣ
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη γνώμη του ΕΔΣ
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα