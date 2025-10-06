Τράπεζα Πειραιώς: Πρόταση επαναγοράς ομολόγου και έκδοση νέου
Η τιμή επαναγοράς είναι 103,70% και οι ομολογιούχοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 13 Οκτωβρίου

Ειρήνη Σακελλάρη
Πρόταση επαναγοράς ομολόγου με μετρητά ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για το Additional Tier 1 ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ και ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026.

Η τιμή επαναγοράς είναι 103,70% και οι ομολογιούχοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Τα αποτελέσματα της πρότασης επαναγοράς θα γίνουν γνωστά μία ημέρα αργότερα.

Το ποσό αποδοχή κατά μέγιστο της συγκεκριμένης πρότασης αναμένεται να είναι χαμηλότερο από το συνολικό ποσό της νέας έκδοσης και από την ονομαστική αξία του υφιστάμενου AT1 ομολόγου.

