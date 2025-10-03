Premia Properties: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο φοιτητικών εστιών – Απέκτησε νέο κτίριο στην Καισαριανή έναντι €6,15 εκατ.
Εξετάζει και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο αυτό με στόχο να ξεπεράσει τα 1.000 δωμάτια μέχρι τέλος του 2026 και προοδευτικά να χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο που θα φτάσει το ελάχιστο τα 2.000 δωμάτια
Ακίνητο επί της οδού Ανδριανουπόλεως 45 στην Καισαριανή απέκτησε η Premia Properties, έναντι τιμήματος €6,15 εκατ., επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του newmoney.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, πρόκειται για ενιαίο 5όροφο κτίριο με 4 επίπεδα υπογείων, συνολικής επιφάνειας 12.541 τ.μ., το οποίο θα μετατραπεί σε φοιτητικές κατοικίες, δυναμικότητας περίπου 151 δωματίων. Στον Ισόγειο χώρο θα δημιουργηθεί ένα ζωντανό περιβάλλον με 4 χώρους 700 τ.μ. με καταστήματα διασκέδασης και εστίασης που θα εξυπηρετούν τις εστίες αλλά και την γύρω περιοχή. Με βάση το πλάνο κατασκευής προβλέπεται η λειτουργία μετά το καλοκαίρι του 2026.
Ο κλάδος της φοιτητικής κατοικίας παρουσιάζει σημαντική δυναμική και αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την PREMIA, η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης μέσα από σύγχρονες υποδομές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με τη διαχείριση τους να ανατίθεται σε εξειδικευμένους operators όπως η Unity Smart Living. Όλα τα κτίρια σχεδιάζονται και ανακαινίζονται βάσει αυστηρών προτύπων και σύγχρονων τεχνολογιών, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον διαβίωσης για τους φοιτητές για όλη την περίοδο των σπουδών τους.
