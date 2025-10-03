Premia Properties: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο φοιτητικών εστιών – Απέκτησε νέο κτίριο στην Καισαριανή έναντι €6,15 εκατ.

Εξετάζει και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο αυτό με στόχο να ξεπεράσει τα 1.000 δωμάτια μέχρι τέλος του 2026 και προοδευτικά να χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο που θα φτάσει το ελάχιστο τα 2.000 δωμάτια