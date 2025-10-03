Έτοιμη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία για το «τείχος προστασίας» κατά των drones
Έτοιμη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία για το «τείχος προστασίας» κατά των drones
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχυθεί η δυναμική πίσω από την ιδέα ενός πολυεπίπεδου τείχους κατά των drones στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης
Οι κολοσσοί της αμυντικής βιομηχανίας υποστήριξαν την πρωτοβουλία της Ευρώπης να δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας κατά των drones στην ανατολική πλευρά της περιοχής, λέγοντας ότι η εμβληματική αυτή πολιτική θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός ταχέως αυξανόμενου προβλήματος ασφάλειας.
Δεκάδες πολιτικοί συγκεντρώθηκαν στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουν πώς να ενισχύσουν την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς να χρηματοδοτήσουν και να διαχειριστούν αυτά τα έργα.
Ο σουηδικός κατασκευαστής αμυντικού εξοπλισμού Saab δήλωσε ότι χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι «θα ήταν ευτυχής» να συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο η αμυντική βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στο προτεινόμενο τείχος κατά των drones.
«Είναι σαφές ότι η απειλή των drones αυξάνεται ραγδαία τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο και ότι μια συλλογική ευρωπαϊκή προσπάθεια θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτή την απειλή», δήλωσε ο Ματίας Ράντστρομ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Saab, στο CNBC.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχυθεί η δυναμική πίσω από την ιδέα ενός πολυεπίπεδου τείχους κατά των drones στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης.
Η Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Ρουμανία — μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην βόρεια και ανατολική πλευρά της Ευρώπης, κοντά στη Ρωσία — έχουν όλες αναφέρει πρόσφατα παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους, στις οποίες φέρεται να εμπλέκονται ρωσικά αεροσκάφη ή drones.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δεκάδες πολιτικοί συγκεντρώθηκαν στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουν πώς να ενισχύσουν την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς να χρηματοδοτήσουν και να διαχειριστούν αυτά τα έργα.
Ο σουηδικός κατασκευαστής αμυντικού εξοπλισμού Saab δήλωσε ότι χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι «θα ήταν ευτυχής» να συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο η αμυντική βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στο προτεινόμενο τείχος κατά των drones.
«Είναι σαφές ότι η απειλή των drones αυξάνεται ραγδαία τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο και ότι μια συλλογική ευρωπαϊκή προσπάθεια θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτή την απειλή», δήλωσε ο Ματίας Ράντστρομ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Saab, στο CNBC.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχυθεί η δυναμική πίσω από την ιδέα ενός πολυεπίπεδου τείχους κατά των drones στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης.
Η Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Ρουμανία — μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην βόρεια και ανατολική πλευρά της Ευρώπης, κοντά στη Ρωσία — έχουν όλες αναφέρει πρόσφατα παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους, στις οποίες φέρεται να εμπλέκονται ρωσικά αεροσκάφη ή drones.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα