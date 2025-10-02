Molins και TITAN ολοκλήρωσαν την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου της Baupartner
Molins και TITAN ολοκλήρωσαν την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου της Baupartner
Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας τους στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά κατασκευών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Η Molins και ο TITAN ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εξαγορά του 80% της Baupartner, κορυφαίας εταιρίας παροχής λύσεων προκατασκευασμένου σκυροδέματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε συνέχεια συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 4 Αυγούστου 2025.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας τους στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά κατασκευών της περιοχής. Ενισχύει την ηγετική θέση της Molins στον κλάδο των προκατασκευασμένων υλικών και διευρύνει το χαρτοφυλάκιο του Τιτάνα με λύσεις υψηλής αξίας, ικανοποιώντας τις εξελισσόμενες ανάγκες πελατών και κοινοτήτων.
Η Baupartner, με έδρα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και δραστηριότητες σε Βοσνία, Κροατία και Σερβία, διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και μια ομάδα άνω των 280 επαγγελματιών. Οι ιδρυτές της διατηρούν το 20% της εταιρίας και συνεχίζουν να καθοδηγούν την ανάπτυξή της, με ενισχυμένους πόρους και στήριξη για ταχύτερη επέκταση.
Η στρατηγική αυτή κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση των δύο εταιριών για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, προώθηση της καινοτομίας και εισαγωγή νέων, αποδοτικών τεχνολογιών κατασκευής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Σημειώνεται ότι ήδη, η Molins και ο TITAN εξετάζουν νέες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των λύσεων προκατασκευασμένου σκυροδέματος στην περιοχή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας τους στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά κατασκευών της περιοχής. Ενισχύει την ηγετική θέση της Molins στον κλάδο των προκατασκευασμένων υλικών και διευρύνει το χαρτοφυλάκιο του Τιτάνα με λύσεις υψηλής αξίας, ικανοποιώντας τις εξελισσόμενες ανάγκες πελατών και κοινοτήτων.
Η Baupartner, με έδρα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και δραστηριότητες σε Βοσνία, Κροατία και Σερβία, διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και μια ομάδα άνω των 280 επαγγελματιών. Οι ιδρυτές της διατηρούν το 20% της εταιρίας και συνεχίζουν να καθοδηγούν την ανάπτυξή της, με ενισχυμένους πόρους και στήριξη για ταχύτερη επέκταση.
Η στρατηγική αυτή κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση των δύο εταιριών για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, προώθηση της καινοτομίας και εισαγωγή νέων, αποδοτικών τεχνολογιών κατασκευής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Σημειώνεται ότι ήδη, η Molins και ο TITAN εξετάζουν νέες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των λύσεων προκατασκευασμένου σκυροδέματος στην περιοχή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα