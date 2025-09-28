Το σχέδιο για να ανοίξουν κλειστά σπίτια για γιατρούς, δασκάλους, ένστολους και πολύτεκνους

Κλείσιμο

ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατόπιν αιτημάτων της ΠΟΜΙΔΑ, ο υπουργόςκαι ο υφυπουργόςεπεξεργάζονται ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να ωθήσει ακόμη και τους πιο δύσπιστους ιδιοκτήτες να «ξεκλειδώσουν» σπίτια που παραμένουν κλειστά και δεν νοικιάζονται. Το νέο μέτρο θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο που θα συγκεντρώσει όλες τις παροχές και ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το οποίο αναμένεται να έρθει για ψήφιση στη Βουλή μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.Με το σχέδιο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας ισχυρό φορολογικό δέλεαρ για τους ιδιοκτήτες. Στόχος είναι να διατεθούν περισσότερες κατοικίες και να προσφερθούν με πιο προσιτό ενοίκιο, αλλά και να εξασφαλίσουν στέγη σε χιλιάδες γιατρούς, δασκάλους, νοσηλευτές, στρατιωτικούς και αστυνομικούς που κάθε χρόνο μετατίθενται σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, αλλά δεν βρίσκουν διαμέρισμα για να νοικιάσουν.Σήμερα, ισχύει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια, για τον ιδιοκτήτη που θα μισθώσει κατοικία η οποία παρέμενε κενή για τουλάχιστον 36 συνεχόμενους μήνες. Το μέτρο, που αποφασίστηκε να παραταθεί έως και το 2026, έχει φέρει κάποια αποτελέσματα, άφηνε όμως και πολλά κενά.Συγκεκριμένα, ο νόμος 5073/2023 προβλέπει ότι η απαλλαγή για κλειστά σπίτια που ανοίγουν ισχύει μόνο αν δοθούν για τριετή μίσθωση και εφόσον αφορά ακίνητο έως 120 τ.μ. το οποίο έχει δηλωθεί ως κενό για τα προηγούμενα τρία έτη.Με το ισχύον νομικό πλαίσιο όμως, ανακύπτουν προβλήματα που, σε μεγάλο βαθμό, ακύρωναν το μέτρο.■ Αν ο ενοικιαστής αποφασίσει να φύγει από το σπίτι νωρίτερα από τη λήξη της τριετούς σύμβασης (π.χ. λόγω μετάθεσης ή για λόγους υγείας κ.λπ.), τότε η απαλλαγή ακυρώνεται και ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει -και αναδρομικά- τους φόρους για τα μισθώματα που υπολόγιζε πως θα έμεναν αφορολόγητα. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης χάνει όχι μόνο το κίνητρο και επιβαρύνεται ξαφνικά για τα μισθώματα που έχει ήδη εισπράξει, ενώ αποκλείεται και μελλοντικά από την απαλλαγή αυτή, καθώς ισχύει μόνο κατά την πρώτη τριετία μίσθωσης του «κλειστού» ακινήτου! Ετσι, πολλοί ιδιοκτήτες κρίνουν ότι το ρίσκο είναι μεγάλο και επιλέγουν να αφήσουν τα σπίτια τους κλειστά ή να τα δουλέψουν με Airbnb.■ Κατ’ επέκταση, αν ο ιδιοκτήτης ξέρει ότι ο ενοικιαστής που αναζητά στέγη είναι εργαζόμενος που παίρνει συνεχώς μεταθέσεις και, άρα, θα πρέπει να μετακινηθεί πριν συμπληρωθεί η τριετία, αρνείται να του ενοικιάσει το σπίτι, γιατί αλλιώς θα φορολογηθεί για όσα μισθώματα εισπράξει από το ακίνητο.■ Καθώς το κίνητρο ισχύει μόνο για ακίνητα έως 120 τ.μ., τα μεγαλύτερα σπίτια παραμένουν κλειστά επί χρόνια, επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν λαμβάνουν την απαλλαγή φόρου αν τα διαθέσουν προς ενοικίαση, όπως δικαιούνται άλλοι με μικρότερα ακίνητα. Το αποτέλεσμα όμως είναι πολυμελείς οικογένειες, που έχουν ανάγκη μεγαλύτερους χώρους στέγασης, να μη βρίσκουν κατάλληλες κατοικίες.Ολα αυτά τώρα αλλάζουν. Το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται να δώσει πραγματικό κίνητρο ώστε να ανοίξουν περισσότερα σπίτια που σήμερα μένουν κλειστά για να ενισχυθεί και η προσφορά κατοικιών σε περιοχές με έντονο στεγαστικό πρόβλημα.Μεταξύ άλλων εξετάζονται τρεις βασικές αλλαγές:Αντί για υποχρεωτική τριετία, εξετάζεται να θεσπιστεί ένα ελάχιστο όριο π.χ. έξι μηνών. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να μισθώσει το σπίτι του σε έναν γιατρό που πήρε μετάθεση για το αγροτικό του, σε έναν δάσκαλο που θα μείνει για τη σχολική χρονιά ή σε έναν στρατιωτικό που υπηρετεί για περιορισμένο διάστημα, χωρίς να χάνει τη φοροαπαλλαγή.Παράλληλα, δεν θα υπάρχει περιορισμός σε μία μόνο μίσθωση εντός της τριετίας. Αντιθέτως, θα επιτρέπονται περισσότερες μισθώσεις, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες διαφορετικών ενοικιαστών π.χ. κάθε 6 ή 7 ή 9 ή 12 ή παραπάνω μήνες (κάθε σχολικό έτος σε άλλον εκπαιδευτικό).