Νέες επιδοτήσεις 940 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 38.134.594,56 ευρώ
Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχωρά, σήμερα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Συγκεκριμένα, με την 10η απόφαση έγκρισης πίστωσης, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 940 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 5.828.072,17 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 3.330.552,89 ευρώ αφορά 682 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.497.519,28 ευρώ αφορά 258 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.072 ηλεκτρικά οχήματα.
