Τρία νέα δεδομένα με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς φέρνει μεταβίβαση του 100%, νέο επιχειρησιακό σχέδιο και πιθανή συνεργασία της ΕΤΕ με την NN
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, με την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης να προσδιορίζεται για τέλος Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου.
Η επικείμενη κορυφαία αλλαγή στην ασφαλιστική αγορά κινητοποιεί μοιραία μια σειρά από διαδικασίες που μέχρι πρότινος ήταν παγωμένες. Ποιες είναι αυτές:
• Είναι ξεκάθαρο πως η Εθνική Τράπεζα είναι σε συζητήσεις με την Τράπεζα Πειραιώς μετά από μια μακρά περίοδο παγώματος των σχέσεων των δύο τραπεζών καθώς το υπόλοιπο 10% που κατέχει η Εθνική Τράπεζα στην ασφαλιστική θα μεταβιβαστεί στην Πειραιώς, βάσει όρου της αρχικής συμφωνίας με το CVC, οδηγώντας έτσι στην απόκτηση του 100% έναντι τιμήματος 600 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική Ασφαλιστική θα αποτελέσει πλέον πλήρη θυγατρική του ομίλου Πειραιώς και θα ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2025. Το καινούριο επιχειρησιακό σχέδιο που θα περιλαμβάνει αυτήν την εξέλιξη θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο του 2026.
• Όμως όλο το παραπάνω διαμορφώνει και ένα πλέγμα συζητήσεων μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και του CVC καθώς παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες μιας και στη συμφωνία μεταξύ ΕΤΕ και CVC, κομμάτι του τιμήματος είχε συσχετιστεί με κάποια προαπαιτούμενα. Επομένως, η διαπραγμάτευση που λαμβάνει χώρα θα οδηγήσει στο κλείσιμο και αυτού του κεφαλαίου κάτι πάντως που μπορεί να ολοκληρωθεί με τη νέα χρονιά.
• Είναι σαφές πως η Εθνική Τράπεζα αναζητά ασφαλιστικό συνεργάτη και σύμφωνα με τα όσα ακούγονται και τα οποία μπορεί να μην έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, δεν απέχουν ωστόσο πολύ από την πραγματικότητα, η τράπεζα είναι πολύ κοντά με την NN σε ό,τι αφορά το bancassurance στη Ζωή. Η NN Hellas θέλει πολύ αυτή τη συμφωνία μιας και δεν έχει δικό της δίκτυο και μέσα από την Τράπεζα Πειραιώς διακινούνταν περίπου 80 εκατ. ευρώ σε αυτήν την δραστηριότητα. Είναι πιθανόν η συμφωνία να φέρει και μια συμμετοχή της τράπεζας στην ασφαλιστική μιας και η ρευστότητα της τράπεζας είναι μεγάλη. Επίσης, εκτιμάται και οι πληροφορίες θέλουν συνομιλίες και για τον κλάδο ζημιών άλλης ασφαλιστικής εταιρίας.
