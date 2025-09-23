Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε ανοδική τροχιά για τέταρτη μέρα – Comeback στις 2.050 μονάδες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε ανοδική τροχιά για τέταρτη μέρα – Comeback στις 2.050 μονάδες
Πρεμιέρα για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Η προσοχή και στη ΓΣ της Τράπεζας Πειραιώς για την ενδιάμεση διανομή €100 εκατ.
Οι αγοραστές διατηρούν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τα ηνία στο ελληνικό χρηματιστήριο, επιστρέφοντας στην περιοχή των 2.050 μονάδων έπειτα από μία εβδομάδα. Ως καταλύτης ανόδου λειτουργεί το θετικό κλίμα στο εξωτερικό, με τη Wall Street να σπάει τα «κοντέρ» και τις ευρωαγορές να ακολουθούν στο ίδιο μήκος κύματος.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (23/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,37% και διαπραγματεύεται στις 2.050,09 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.047,70 (χαμηλό ημέρας) και των 2.055,76 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Με τρεις ημέρες σωρευτικής ανόδου +1,16% το Χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε χθες πάνω από τις 2.040 μονάδες, με βασικό «σύμμαχο» τις τράπεζες οι οποίες ενισχύθηκαν χθες κατά +1,75%. Έχοντας σημειώσει κέρδη άνω του +1% εντός του Σεπτεμβρίου, η εγχώρια αγορά βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να πετύχει την 11η συνεχόμενη μηνιαία άνοδο. Το +39% αγγίζει η απόδοση φέτος.
Ξεκίνησε σήμερα το πρωί η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την Πέμπτη (25/9) στις 16:00. Στόχος είναι η άντληση έως 500 εκατ. ευρώ, με το ελάχιστο ποσό να ορίζεται στα 350 εκατ. ευρώ. Το εύρος απόδοσης έχει προσδιοριστεί μεταξύ 3,2% και 3,5%. Η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει σχέδια ανάπτυξης με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού. Ο διακανονισμός και η κατανομή των ομολογιών θα πραγματοποιηθούν στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση στο ΧΑ θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου.
Το απόγευμα, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» στην ενδιάμεση διανομή 100 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (23/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,37% και διαπραγματεύεται στις 2.050,09 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.047,70 (χαμηλό ημέρας) και των 2.055,76 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Με τρεις ημέρες σωρευτικής ανόδου +1,16% το Χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε χθες πάνω από τις 2.040 μονάδες, με βασικό «σύμμαχο» τις τράπεζες οι οποίες ενισχύθηκαν χθες κατά +1,75%. Έχοντας σημειώσει κέρδη άνω του +1% εντός του Σεπτεμβρίου, η εγχώρια αγορά βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να πετύχει την 11η συνεχόμενη μηνιαία άνοδο. Το +39% αγγίζει η απόδοση φέτος.
Ξεκίνησε σήμερα το πρωί η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την Πέμπτη (25/9) στις 16:00. Στόχος είναι η άντληση έως 500 εκατ. ευρώ, με το ελάχιστο ποσό να ορίζεται στα 350 εκατ. ευρώ. Το εύρος απόδοσης έχει προσδιοριστεί μεταξύ 3,2% και 3,5%. Η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει σχέδια ανάπτυξης με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού. Ο διακανονισμός και η κατανομή των ομολογιών θα πραγματοποιηθούν στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση στο ΧΑ θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου.
Το απόγευμα, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» στην ενδιάμεση διανομή 100 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος - Η ανάρτηση της Πέπης Τσεσμελή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα