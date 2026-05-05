ΙΝΣΕΤΕ: Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός – «Αγκάθι» η συρρίκνωση της μέσης διάρκειας παραμονής
ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία τροφοδοτούν τα τουριστικά ταμεία, σημάδια κόπωσης στη γερμανική αγορά - Η μέση ημερήσια δαπάνη αυξήθηκε στα 97 ευρώ - Καταγράφεται σταδιακή άμβλυνση της εποχικότητας
Ο εισερχόμενος τουρισμός (εξαιρουμένης της κρουαζιέρας) κατέγραψε το 2025 αξιόλογες επιδόσεις συνολικά: 38,0 εκατ. αφίξεις και εισπράξεις 22,6 δισ. ευρώ, με αύξηση +5,6% και +9,8% αντίστοιχα έναντι του 2024, και +21,2% και +27,9% έναντι του 2019.
Ωστόσο, η ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζει η νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ —«Εισερχόμενος Τουρισμός στην Ελλάδα 2025 | Εξελίξεις και Τάσεις σε σχέση με 2024 και 2019»— αναδεικνύει μια πιο σύνθετη εικόνα. Παράλληλα με θετικές τάσεις, όπως η βελτίωση της ημερήσιας δαπάνης, η άμβλυνση της εποχικότητας, η εδραίωση της Αθήνας ως city break προορισμού, η διασπορά των αγορών, η ανάπτυξη της αγοράς των ΗΠΑ, η ενίσχυση των προϊόντων MICE Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) και κρουαζιέρας, καταγράφονται και προκλήσεις: η συρρίκνωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής –πλέον στις 6,1 διανυκτερεύσεις έναντι 7,4 το 2019– η οποία συγκρατεί την ανάπτυξη των εισπράξεων σε ρυθμό ανάλογο με αυτόν των αφίξεων, η διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ τουριστικά ανεπτυγμένων και υπόλοιπων Περιφερειών, καθώς και σημάδια κόπωσης σε ορισμένες αγορές.
Η μείωση της ΜΔΠ αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση των εισπράξεων σε βαθμό ανάλογο με τις αφίξεις και αποτελεί ζήτημα προς αντιμετώπιση πρώτης προτεραιότητας μέσω της βελτίωσης του προϊόντος τόσο στις τουριστικά ανεπτυγμένες όσο και στις λοιπές Περιφέρειες, αλλά και της προσέλκυσης long haul αγορών που διαμένουν περισσότερο χρόνο στον προορισμό τους.
Από την άλλη πλευρά, η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ), δείκτης «αξίας» του τουριστικού προϊόντος σε ημερήσια βάση, παρουσίασε νέα αύξηση στα Euro 97 και είναι πλέον κατά 27,5% υψηλότερη από το 2019 – έναντι πληθωρισμού 20%. Ως αποτέλεσμα της μείωσης της ΜΔΠ και της αύξησης της ΜΔΔ, η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) παρουσιάζει μικρή αύξηση τόσο έναντι του 2024 (+3,9%), όσο και του 2019 (+5,5%) και ανέρχεται πλέον στα 595 ευρώ, έναντι 573 ευρώ το 2024 και 564 ευρώ το 2019. Υπάρχουν όμως, και σημαντικές αγορές για τις οποίες η ΜΚΔ παρουσίασε μείωση έναντι του 2019 παρά τον πληθωρισμό 20%: Γερμανία -13,5%, Αυστρία: -13,2%, Ιταλία: -10,0%, Γαλλία:-5,1% και Ολλανδία -0,9%.
Μέση Διάρκεια Παραμονής: Τρεις παράγοντες που την συρρικνώνουνΟ τομέας έχει επιτύχει σημαντικές επιδόσεις την περίοδο 2019- 2025 αγγίζοντας το 2025 σε αφίξεις χωρίς την κρουαζιέρα, τα 38,0 εκατ. επισκέπτες (+5,6% από το 2024, + 21,2% από το 2019) και εισπράξεις τα 22,6 δισ. ευρώ (+9,8%/+27,9%) ενώ συνυπολογίζοντας την κρουαζιέρα τα 23,6 δισ. ευρώ (+9,4%/30,0%) συνολικά. Όμως, οι διανυκτερεύσεις παραμένουν στα επίπεδα των 230 εκατ., από το 2019, με εξαίρεση τα πανδημικά έτη 2020-2022. Ο βασικός λόγος είναι η διαρκής μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (ΜΔΠ), που πλέον είναι 6,1 διανυκτερεύσεις, έναντι 7,4 διανυκτερεύσεων προ πανδημίας Covid (-17,2%). Μάλιστα, η ΜΔΠ μειώθηκε με διψήφιο ποσοστό έναντι του 2019 και στις δέκα μεγαλύτερες αγορές της χώρας. Ως αποτέλεσμα μειώθηκε και σε όλες τις Περιφέρειες με εξαίρεση την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
