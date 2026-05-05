Χρηματιστήριο Aθηνών: Δεύτερη σερί άνοδος με άλμα άνω του 2% για τις τράπεζες
Πάνω από τις 2.220 μονάδες επανήλθε ο Γενικός Δείκτης - Ισχυρή άνοδος για Εθνική, Πειραιώς, Allwyn, CrediaBank και ElvalHalcor - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Οι αγοραστές διατήρησαν τα ηνία τους για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με βασικό «μοχλό» ανόδου τον τραπεζικό τομέα. Ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε πάνω από τις 2.220 μονάδες, «σβήνοντας» με αυτό τον τρόπο τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (5/5), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 24,15 μονάδες ή +1,1% και έκλεισε στις 2.229,19 μονάδες. Σε περίπου 31 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.199,45 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.230,21 μονάδες. Κέρδη +1,85% έχει σημειώσει το ΧΑ στις πρώτες δύο συνεδριάσεις του Μαΐου.
Οι τράπεζες ξεχώρισαν σήμερα, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται άνω του +2%. Η Εθνική και η Πειραιώς κατέγραψαν την ισχυρότερη άνοδο από τις συστημικές, ενώ η CrediaBank κινήθηκε υψηλότερα, άνω του +6%. Στα blue chips, η ElvalHalcor «έτρεξε» επίσης ράλι άνω του +6% και η Allwyn κέρδισε σχεδόν +2% συνεχίζοντας σε τροχιά ανάκαμψης μετά το χθεσινό +5,7%. Μικρότερη άνοδο κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά αρκετή ώστε να την οδηγήσει σε νέο ιστορικό υψηλό, πάνω από τα 41,3 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, «άλμα» +3% σημείωσε η Κρι Κρι η οποία άγγιξε για πρώτη φορά τα 25 ευρώ.
Η Ideal Holdings ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως διερευνά μία ενδεχόμενη δημόσια προσφορά και εισαγωγή των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens). Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την attica, η Ideal έχει εκκινήσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την αξιολόγηση της συναλλαγής. Η δημόσια εγγραφή τοποθετείται χρονικά μετά τα μέσα Ιουνίου.
Η Εθνική Τράπεζα άσκησε το δικαίωμα αγοράς (call option) για το σύνολο των ανεξόφλητων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) ύψους 200 εκατ. λιρών Αγγλίας, οι οποίες εκδόθηκαν αρχικά τον Δεκέμβριο του 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ και λήγουν τον Ιούνιο του 2027. Οι ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία, με την καταβολή των αναλογούντων τόκων, ενώ το εναπομείναν ανεξόφλητο υπόλοιπο ανέρχεται σε περίπου 30,9 εκατ. λίρες Αγγλίας.
Η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, με την εκτέλεση της τελευταίας δόσης μεταξύ 27-29 Απριλίου, η οποία αφορούσε συνολικά 586 χιλιάδες μετοχές με μέση τιμή 3,84 ευρώ (συνολικό τίμημα 2,25 εκατ. ευρώ). Σωρευτικά, η τράπεζα κατέχει πλέον 32,4 εκατ. ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 0,89% του μετοχικού της κεφαλαίου. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ακύρωση 28,1 εκατ. μετοχών, υπό την προϋπόθεση της σχετικής έγκρισης από την ΕΚΤ.
Στην τελική ευθεία έχει μπει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης ενέκρινε την ΑΜΚ ύψους έως 75 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 150 εκατ. νέων μετοχών αξίας 0,5 ευρώ ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή νέων επενδυτών. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης (placement), με στόχο την επίτευξη του ορίου 15% για την ελεύθερη διασπορά (free float) που απαιτείται από τις αρχές της Euronext Athens. Η τελική τιμή προσφοράς θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding), με κατώτατη τιμή τα 0,50 ευρώ ανά μετοχή και θα είναι κοινή και για τα δύο σκέλη της έκδοσης. Η ολοκλήρωση της αύξησης τελεί υπό την προϋπόθεση της επίτευξης του ορίου 15% του free float, ενώ η αύξηση κεφαλαίου θα ακυρωθεί εάν δεν επιτευχθεί το συγκεκριμένο όριο, ανεξάρτητα από το συνολικό επίπεδο της κάλυψης.
Η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζει να λειτουργεί ως «ανάχωμα»Παρά τη διήμερη άνοδο, η ψυχολογία των επενδυτών παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη, καθώς το διεθνές περιβάλλον δεν ευνοεί την ανάληψη ρίσκου, με το βλέμμα όλων να είναι «καρφωμένο» στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η βασική πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές εντοπίζεται στα Στενά του Ορμούζ, όπου η αναζωπύρωση της έντασης απειλεί τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες. Η μεταβλητότητα διατηρείται στις αγορές μετοχών και ομολόγων, καθώς η κατάσταση στην περιοχή μοιάζει να κρέμεται από μια «κλωστή».
Οι κυριότερες εταιρικές εξελίξεις στο εσωτερικόΣχετικά με την ΑΜΚ της ΔΕΗ, πληροφορίες του newmoney.gr αναφέρουν ότι, πέραν της ήδη δηλωθείσας συμμετοχής από το Ελληνικό Δημόσιο και το CVC, στην αύξηση κεφαλαίου ενδέχεται να συμμετάσχουν επιπλέον 2-3 βασικοί επενδυτές (anchor investors), με την πρόσθετη ζήτηση από αυτό το γκρουπ να αναμένεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με την αναμενόμενη συνεισφορά από τους υφιστάμενους cornerstone συμμετέχοντες (περίπου 1,3 δισ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο και έως 1,2 δισ. ευρώ από το CVC), αυτό υποδηλώνει ότι ένα σημαντικό μέρος της συναλλαγής θα μπορούσε ουσιαστικά να είναι προσυμφωνημένο/καλυμμένο πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
Rebound στη Wall Street – Μεικτή εικόνα στις ευρωαγορέςΟι βασικοί δείκτες της Wall Street κινούνται ανοδικά σήμερα, όπου οι επενδυτές επιχειρούν να απορροφήσουν ένα μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης. Ο Dow Jones σημειώνει κέρδη +0,4%, ο S&P 500 +0,7% και ο Nasdaq +0,9%. Η νευρικότητα παραμένει στα ύψη μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι το Ιράν εξαπέλυσε drones και πυραύλους εναντίον τους, θέτοντας σε κίνδυνο την εκεχειρία με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν διορθωτικές τάσεις μετά το ράλι της Δευτέρας (WTI -4,4% στα 101,7 δολάρια, Brent -3,3% στα 110,7 δολάρια).
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν μεικτές τάσεις, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα ισχυρά τραπεζικά αποτελέσματα έναντι της ανησυχητικής κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο. Ενώ ο τραπεζικός και ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος προσφέρουν στηρίγματα, η σκιά ενός ολοκληρωτικού πολέμου και οι απειλές για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα περιορίζουν κάθε προσπάθεια για ουσιαστική άνοδο των δεικτών. Σήμερα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται κατά +0,3%, ο γερμανικός DAX κατά +1,1%, ο γαλλικός CAC 40 κατά +0,6%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση -1,6%.
Πηγή: Newmoney.gr
