Η ευρωπαϊκή ναυτιλία στο «τιμόνι» του παγκόσμιου στόλου με το 34,5% σε όρους χωρητικότητας
Πρωταγωνιστεί στην πράσινη μετάβαση, όμως η Ευρώπη μένει πίσω στην παραγωγή βιώσιμων καυσίμων και πιέζεται από τον διεθνή ανταγωνισμό
Η ευρωπαϊκή ναυτιλία παραμένει μια από τις ισχυρότερες δυνάμεις στον κόσμο, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην οικονομία, το εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, καλείται να αντιμετωπίσει αυξανόμενες πιέσεις από τον διεθνή ανταγωνισμό και σοβαρές αδυναμίες στον τομέα των καυσίμων. Αυτό προκύπτει από τη νέα μελέτη της European Shipowners, που παρουσιάστηκε ενόψει σχετικής εκδήλωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναδεικνύοντας τη ναυτιλία ως στρατηγικό γεωπολιτικό asset για την Ευρώπη.
Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει περίπου το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ, η ευρωπαϊκή ναυτιλία ελέγχει το 34,5% του παγκόσμιου στόλου σε όρους χωρητικότητας.
Τα επιμέρους στοιχεία επιβεβαιώνουν την κυριαρχία:
•28% των bulk carriers
•45% των containerships
•34% των δεξαμενόπλοιων
•32% των LNG carriers
Την ίδια ώρα, το 76% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ πραγματοποιείται δια θαλάσσης, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της ναυτιλίας στην καθημερινή λειτουργία της οικονομίας. Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, «τα πλοία μεταφέρουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε, τα τρόφιμα που καταναλώνουμε και τις πρώτες ύλες της ενεργειακής μετάβασης».
