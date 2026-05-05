Επιστροφή στα ρεκόρ για τη Wall Street – Κλειδί η διατήρηση της εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν
Σε νέα υψηλά ανέβηκαν S&P 500 και Nasdaq, με ώθηση από τις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών - Η σταθερή εικόνα της αγοράς εργασίας, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η διατήρηση της κατάπαυσης πυρός αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον
Σε νέα ιστορικά υψηλά σκαρφάλωσε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, με ώθηση από τις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών και με το επενδυτικό κλίμα να έχει βελτιωθεί αισθητά μετά την επιβεβαίωση ότι η εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένει σε ισχύ.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,73% στις 49.298 μονάδες. Ο S&P 500 κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ στις 7.259 μονάδες αυξημένος κατά 0,81% και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,03% αγγίζοντας νέο ταβάνι στις 25.326 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,42% και του 2ετούς κατέβηκε στο 3,93%.
«Οι αμερικανικές μετοχές εμφανίζουν ισχυρή εικόνα, καθώς η εκεχειρία φαίνεται να διατηρείται παρά τις εντάσεις της Δευτέρας. Το πετρέλαιο υποχωρεί πάνω από 3%, ενισχύοντας τις αγορές μετοχών», σχολίασε ο Μάικλ Ο’Ρουρκ, της Jones Trading.
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε εκ νέου το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, για την πρωτοβουλία «Project Freedom», με στόχο την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων που προσέγγιζαν τα Στενά, ενώ χτύπησε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πυραύλους και drones.
H εξέλιξη αυτή προκάλεσε τριγμούς χθες στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας βάσιμα ερωτηματικά για την διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, σήμερα η Ουάσιγκτον καθησύχασε τους επενδυτές δηλώνοντας ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ.
Επιπλέον, οι ΗΠΑ διευκρίνισαν ότι το Σχέδιο Ελευθερία για τα Στενά αποτελεί μια περιορισμένη επιχείρηση με αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων. «Το Project Freedom είναι αμυντικής φύσης, περιορισμένο σε έκταση και προσωρινό, με μία αποστολή: την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας από την ιρανική επιθετικότητα. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα χρειαστεί να εισέλθουν σε ιρανικά ύδατα ή εναέριο χώρο — δεν επιδιώκουμε σύγκρουση», τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.
«Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας ασφαλής διάδρομος διέλευσης για τα εμπορικά πλοία», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η εκεχειρία με το Ιράν δεν έχει λήξει.
Σημάδια αποκλιμάκωσης εξέπεμψε και το Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δηλώνει: «Τα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν με τη συνδρομή του Πακιστάν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να προσέξουν να μην παγιδευτούν ξανά σε ένα τέλμα από κακόβουλους παράγοντες. Το ίδιο ισχύει και για τα ΗΑΕ».
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών με την προθεσμιακή τιμή του Brent να «κλείνει» κάτω από τα 110 δολάρια, στα 109,87 το βαρέλι και το αμερικανικό WTI να υποχωρεί επίσης περίπου 4% στα 102,27 δολάρια. Θυμίζουμε ότι οι τιμές του μαύρου χρυσού είχαν ενισχυθεί πάνω από 4% τη Δευτέρα, λόγω της ανησυχίας στις αγορές.
Στο μέτωπο της οικονομίας, οι επενδυτές έλαβαν νέα στοιχεία για την κατάσταση της αγοράς εργασίας ενόψει της κρίσιμης έκθεσης για την απασχόληση (Jobs Report) που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή.
Η έκθεση JOLTS για τις κενές θέσεις εργασίας έδειξαν ότι οι διαθέσιμες θέσεις ανήλθαν σε 6,866 εκατομμύρια τον Μάρτιο, ελαφρώς πάνω από τις εκτιμήσεις, αλλά μειωμένες σε σχέση με τον Φεβρουάριο.
Ωστόσο, οι προσλήψεις αυξήθηκαν στα 5,554 εκατομμύρια και το ποσοστό των προσλήψεων ενισχύθηκε στο 3,5%.
«Υπήρξε ισχυρή ανάκαμψη στο ποσοστό προσλήψεων τον Μάρτιο. Το 3,5% είναι το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο ετών», σχολίασε η Χέδερ Λονγκ της Navy Federal. «Ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να ανακόψει την πρόοδο, αλλά κάθε ένδειξη ενίσχυσης των προσλήψεων είναι θετική μετά τη λεγόμενη “ύφεση των προσλήψεων” του τελευταίου έτους».
«Ένα ισχυρό report για την αγορά εργασίας πιθανότατα θα οδηγήσει τις αγορές να προεξοφλήσουν περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων, αν και θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο», υποστήριξε σε ανάλυση της η Σρούτι Μίσρα, της Bank of America Securities, εκτιμώντας ότι τα στοιχεία θα είναι «ισχυρά» βάσει των αιτήσεων ανεργίας και των εβδομαδιαίων δεδομένων από τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα.
Στον τομέα των υπηρεσιών, ο δείκτης του Institute for Supply Management διαμορφώθηκε στις 53,6 μονάδες τον Απρίλιο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, υποδηλώνοντας συνέχιση της ανάπτυξης με ηπιότερο ρυθμό.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο δείκτης τιμών εισροών παρέμεινε σταθερός στις 70,7 μονάδες, σημαντικά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για έντονη άνοδο του λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας.
Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή και τη ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Συνολικά, η περίοδος αποτελεσμάτων έχει λειτουργήσει υποστηρικτικά για το κλίμα, με τις εταιρείες του S&P 500 να αναμένεται να εμφανίσουν ετήσια αύξηση κερδών 28% κατά μέσο όρο, ποσοστό υπερδιπλάσιο των αρχικών εκτιμήσεων.
Η Advanced Micro Devices αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ικανότητά της να ανταγωνιστεί την Nvidia στον νευραλγικό τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκε ο τεχνολογικός κλάδος και δη, οι εταιρείες ημιαγωγών και μνήμης, όπως οι Micron, Sandisk και Intel. Ειδικά η Intel εκτινάχθηκε κατά 13%, μετά από πληροφορίες ότι η Apple εξετάζει συνεργασία με την εταιρεία και τη Samsung Electronics για την παραγωγή βασικών επεξεργαστών στις ΗΠΑ.
Η Palantir ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων και αύξησε τις προβλέψεις εσόδων, ωστόσο η μετοχή της υποχώρησε σχεδόν 7%, καθώς επισημάνθηκε αύξηση δαπανών το 2026.
Στις κερδισμένες της ημέρας και οι μεγάλες τράπεζες, όπως η JPMorgan Chase και η Bank of America, με τον δείκτη KBW Bank να καταγράφει άνοδο άνω του 1% μετά την πτώση της Δευτέρας.
Επίσης, η DuPont de Nemours ηγήθηκε της ανόδου στον κλάδο των υλικών, αυξάνοντας την πρόβλεψη για τα ετήσια αποτελέσματα χάρη στα κέρδη που θα αποκομίσει από τις αυξήσεις τιμών που συνδέονται με τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.
Στον αντίποδα, η PayPal Holdings κατέγραψε πτώση περίπου 9%, καθώς προειδοποίησε για τάσεις στο κατώτερο εύρος των ετήσιων εκτιμήσεων και ανακοίνωσε σχέδια μείωσης προσωπικού. Αντιστοίχως και οι μετοχές της Shopify κατέγραψαν πτώση άνω του 15%, παρά την υπέρβαση των εκτιμήσεων.
Πιέσεις δέχθηκαν ακόμη η Duolingo και η Fabrinet, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσαν.
