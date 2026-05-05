ΤτΕ: Καθαρά κέρδη €4,7 δισ. για τις τράπεζες το 2025 – Θετικές προοπτικές, αλλά και ανάγκη για εγρήγορση
Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε τη νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επισημαίνοντας ότι ενώ το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των τελευταίων ετών, το διεθνές περιβάλλον παραμένει πηγή δυνητικών κινδύνων
Αναρτήθηκε σήμερα στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξετάζει τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, αξιολογεί τους κινδύνους και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών τομέων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύει τη λειτουργία των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών (συστήματα πληρωμών, κεντρικά αποθετήρια τίτλων και κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι).
Η έκθεση επικεντρώνεται στις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον τραπεζικό τομέα το 2025, ενώ παρουσιάζονται επίσης τρία Ειδικά Θέματα:
α) Το Ειδικό Θέμα Ι παρουσιάζει το πλαίσιο αξιολόγησης, που ανέπτυξε η Τράπεζα της Ελλάδος, για την αναγνώριση και διαβάθμιση των συστημικών κινδύνων (“Systemic Risk Heatmap”) του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, στοχεύοντας στην αποτύπωση και παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των δυνητικών ευπαθειών.
β) Το Ειδικό Θέμα ΙΙ αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις στη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (Distributed Ledger Technology – DLT) στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
γ) Το Ειδικό Θέμα ΙΙΙ παρουσιάζει το πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων τρίτων παρόχων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την εφαρμογή του στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act – DORA).
Το 2025, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 4,7 δισεκ. ευρώ, έναντι κερδών 4,2 δισεκ. ευρώ το 2024. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν η αύξηση των εσόδων από μη τοκοφόρες εργασίες και η μείωση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Αρνητικά συνέβαλαν η μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και η αύξηση των λειτουργικών δαπανών, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των διοικητικών εξόδων.
Η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζικών ομίλων παρέμεινε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio – CET1 ratio) σε ενοποιημένη βάση μειώθηκε σε 15,3% τον Δεκέμβριο του 2025, από 16% τον Δεκέμβριο του 2024, και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio – TCR) υποχώρησε οριακά σε 19,7%, από 19,8% τον Δεκέμβριο του 2024.
Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων βελτιώθηκε. Τον Δεκέμβριο του 2025 ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε σε 3,3% (από 3,8% τον Δεκέμβριο του 2024), καθώς η πιστωτική επέκταση συνδυάστηκε με μείωση των ΜΕΔ. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο από την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ και έχει συγκλίνει σημαντικά με τον μέσο όρο των σημαντικών τραπεζών στην Τραπεζική Ένωση.
Οι προοπτικές του τραπεζικού τομέα παραμένουν θετικές, καθώς τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, λειτουργούν ως αντίβαρο στην αυξημένη αβεβαιότητα και τους εξωγενείς κινδύνους. Ωστόσο, η παράταση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή για μεγάλο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στην Ελλάδα, καθώς και την ποιότητα χαρτοφυλακίου των τραπεζών και την επίτευξη των στόχων τους για πιστωτική επέκταση. Συνεπώς, αποτελεί προτεραιότητα η περαιτέρω θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επιβάλλεται εγρήγορση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
📢 Δημοσιεύσαμε την «Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Μάιος 2026».— Τράπεζα της Ελλάδος (@BankofGreece) May 5, 2026
Πηγή: newmoney.gr
