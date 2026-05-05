IDEAL Holdings: Στο Χρηματιστήριο η Αττικά Πολυκαταστήματα με διάθεση υφιστάμενων μετοχών

Σε τροχιά εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών μπαίνει η Αττικά Πολυκαταστήματα, με την IDEAL Holdings να δρομολογεί δημόσια προσφορά αποκλειστικά μέσω διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο της εταιρείας.



Σύμφωνα με άτυπο ενημερωτικό σημείωμα, το Ενημερωτικό Δελτίο έχει ήδη κατατεθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ η δημόσια εγγραφή τοποθετείται χρονικά μετά τα μέσα Ιουνίου, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων και της πορείας της αγοράς.



Η δομή της συναλλαγής είναι απολύτως ενδεικτική της στρατηγικής της IDEAL. Δεν προβλέπεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά διάθεση υφιστάμενων μετοχών, σε ένα μοντέλο που παραπέμπει σε ελεγχόμενο «partial exit». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η IDEAL θα παραμείνει πλειοψηφικός μέτοχος, διατηρώντας έμμεσα το 52,5% μέσω κυπριακής θυγατρικής, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση του ελέγχου και της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας.



Στην ουσία, πρόκειται για μια κίνηση διπλής στόχευσης. Από τη μία πλευρά επιδιώκεται η ανάδειξη της πραγματικής αξίας και του αναπτυξιακού αφηγήματος της Αττικά Πολυκαταστήματα, μέσα από την είσοδο στο ταμπλό και τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης. Από την άλλη, η IDEAL επιδιώκει να «κλειδώσει» μέρος της αξίας που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, επιστρέφοντας αποδόσεις στους μετόχους της χωρίς να προχωρά σε dilution, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης.



Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό της IDEAL, η οποία από το 2021 έως σήμερα έχει τοποθετήσει περίπου 400 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, με έμφαση σε κλάδους όπως το retail, η πληροφορική και τα τρόφιμα. Το μοντέλο της βασίζεται σε πλειοψηφικές συμμετοχές σε εταιρείες με ισχυρή θέση στην αγορά, αποτελεσματική διοίκηση και σαφή προοπτική ανάπτυξης, στις οποίες επιδιώκει να προσθέσει αξία και στη συνέχεια να την αξιοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr