Χαμηλές ταχύτητες στο Χρηματιστήριο, ανάχωμα για την αγορά η γεωπολιτική αβεβαιότητα
Αμυντικές οι τοποθετήσεις των επενδυτών
Σε χαμηλές «πτήσεις» και με έντονη την αίσθηση της επιφυλακτικότητας κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, παρά τη θετική εκκίνηση του μήνα. Η ψυχολογία των επενδυτών παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη, καθώς το διεθνές περιβάλλον δεν ευνοεί την ανάληψη ρίσκου, με το βλέμμα όλων να είναι «καρφωμένο» στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (5/5), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί οριακά (κατά -0,06 μονάδες) και διαπραγματεύεται στις 2.204,98 μονάδες. Σε περίπου 12 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.199,45 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.211,36 μονάδες.
Η βασική πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές εντοπίζεται στα Στενά του Ορμούζ, όπου η αναζωπύρωση της έντασης απειλεί τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες. Η μεταβλητότητα διατηρείται στις αγορές μετοχών και ομολόγων, καθώς η κατάσταση στην περιοχή μοιάζει να κρέμεται από μια «κλωστή».
Το αρνητικό κλίμα επιτείνεται από τα μηνύματα που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η πτώση της Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας, σε συνδυασμό με τα μεικτά μηνύματα από τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, περιορίζουν τη διάθεση για δυναμικές τοποθετήσεις. Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τις κρίσιμες μακροοικονομικές ανακοινώσεις -κυρίως από τις ΗΠΑ- εντός της εβδομάδας.
Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την αγορά.
