ΤτΕ: Σε ποιους κλάδους της οικονομίας εμφανίζονται τα περισσότερα κόκκινα δάνεια
Πιο εκτεθειμένοι οι κλάδοι με υψηλή ενεργειακή ένταση ή με μεγαλύτερη ευπάθεια στις γεωπολιτικές εξελίξεις
Ο γεωπολιτικός κίνδυνος και οι επιπτώσεις του στο μακροοικονομικό περιβάλλον και στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή αβεβαιότητας σχετικά με τις προοπτικές της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου όπως επισημαίνει η ΤτΕ στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Μεγάλη εμφανίζεται η ευαισθησία των μικρότερων επιχειρήσεων ενώ η εστίαση και ο αγροτικός τομέας εμφανίζουν τις μεγαλύτερες επισφάλειες.
Η άμεση έκθεση των σημαντικών τραπεζών σε αντισυμβαλλομένους από χώρες της Μέσης Ανατολής είναι περιορισμένη (κάτω του 1% των συνολικών ανοιγμάτων τους), με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να αφορούν την Τουρκία (291,3 εκατ. ευρώ), τη Σαουδική Αραβία (201,7 εκατ. ευρώ) και το Κατάρ (140,6 εκατ. ευρώ), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό τμήμα της έκθεσης αυτής αφορά τοποθετήσεις σε ομόλογα.
Ωστόσο, οι έμμεσες επιπτώσεις της σύρραξης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ενδέχεται να είναι σημαντικότερες.
Η σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση των ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, αναμένεται να επηρεάσει ανοδικά τον πληθωρισμό και πτωτικά τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, ασκώντας πιέσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Πιο εκτεθειμένοι είναι κλάδοι με υψηλή ενεργειακή ένταση ή με μεγαλύτερη ευπάθεια στις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως ενδεικτικά οι μεταφορές και η αποθήκευση, η μεταποίηση, η ακτοπλοΐα, η γεωργία, οι κατασκευές και ο τουρισμός. Υπό το πρίσμα αυτό, η παρακολούθηση της εξέλιξης της ποιότητας των ανοιγμάτων στους εν λόγω κλάδους κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να εντοπιστούν έγκαιρα ενδεχόμενες εστίες συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου ως απόρροια της αναταραχής.
