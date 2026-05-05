Εξάρχου στο Politico: Ο Όμιλος AKTOR θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και νέες συμβάσεις LNG μικρότερης διάρκειας
Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές και περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη
Ο έντονος ανταγωνισμός από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από τις διεθνείς αγορές χωρίς την καταβολή ενός υψηλότατου premium, προειδοποίησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο “Politico”.
Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ο Όμιλος AKTOR ολοκληρώνει μία σύμβαση προμήθειας διάρκειας 20 ετών με τον αμερικανικό γίγαντα LNG Venture Global για την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην Αλβανική Albgaz από το 2030.
Όταν αυτή η σύμβαση, καθώς και άλλες μακροχρόνιες συμφωνίες ολοκληρωθούν — πιθανόν έως το τέλος Μαΐου — ο Όμιλος AKTOR θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και επιπρόσθετες συμβάσεις προμήθειας και αγοραπωλησίας LNG, μικρότερης διάρκειας, κάτι που ο κ. Εξάρχου θεωρεί αναγκαίο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί τεράστια πίεση στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, τονίζοντας ωστόσο ότι το εγχείρημα δεν θα είναι εύκολο.
Και πρόσθεσε ότι φέτος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξασφαλιστούν σημαντικές ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ σε λογική τιμή, καθώς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο εταιρείες από την Ασία να καταβάλουν υψηλότερες οικονομικές προσφορές προς τους προμηθευτές LNG, εν μέσω ενός αυξανόμενου ανταγωνισμού που έχει οδηγήσει ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο φορτίων LNG να εκτρέπονται προς την Ανατολή.
