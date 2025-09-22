Natasha Sideris: H Ελληνίδα της διεθνούς γαστρονομίας που ανοίγει εστιατόριο και στην Αθήνα
Μια πιονέρισσα της παγκόσμιας εστίασης, η Natasha Sideris, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου Tashas, επισκέπτεται την Ελλάδα και μας συστήνει το Τashas Group of Companies
Η ομογενής Natasha Sideris είναι σίγουρα μια one of a kind personality. Πολυσχιδής και οραματίστρια η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου Tashas στην Νότια Αφρική έχει σαν σκοπό της ο Όμιλος Tashas να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο εξελίσσοντας διαρκώς τα υψηλά στάνταρτ φιλοξενίας και εξυπηρέτησης που έχει θέσει από το μακρινό 2005 και την ίδρυσή του. Σήμερα ο όμιλος αριθμεί 40 χώρους εστίασης με δεκατρία διαφορετικά concept -συμπεριλαμβανομένων των Avli by Tashas, Bungalow34, Flamingo Room by Tashas, Galaxy Bar, Le Parc by Tashas- σε Νότια Αφρική, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν και Ηνωμένο Βασίλειο.
