Bloomberg: Η United Group θα καταβάλει €250 εκατ. στον Ντράγκαν Σόλακ, ιδρυτή του Ομίλου
Bloomberg: Η United Group θα καταβάλει €250 εκατ. στον Ντράγκαν Σόλακ, ιδρυτή του Ομίλου
Ο Σόλακ είχε διεκδικήσει την καταβολή μπόνους συνολικού ύψους €250 εκατ., στο πλαίσιο ολοκλήρωσης συμφωνιών για την πώληση περιουσιακών στοιχείων της ευρωπαϊκής εταιρείας τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ
Η United Group, που ελέγχεται από την BC Partners LLP, κατέληξε σε συμφωνία να καταβάλει το μέχρι πρότινος αμφισβητούμενο μπόνους ύψους €250 εκατ. στον εκδιωχθέντα ιδρυτή της United Group BV, Ντράγκαν Σόλακ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
Ο Σόλακ είχε προσφύγει κατά της θυγατρικής της BC Partners στο Λονδίνο, καταγγέλλοντας ότι αρνήθηκαν την καταβολή μπόνους συνολικού ύψους €250 εκατ., που είχαν υποσχεθεί με αφορμή τμηματικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων της ευρωπαϊκής εταιρείας τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ.
Με βάση όσα γίνονται γνωστά, η εταιρεία που ελέγχεται από τη BC Partners είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό στον Σόλακ.
Η αποδοχή της πληρωμής εκλαμβάνεται ως πιθανό σημάδι εκτόνωσης της μακροχρόνιας διαμάχης ανάμεσα στον Σόλακ και τον λονδρέζικο επενδυτικό όμιλο, μετά την πώληση περιουσιακών στοιχείων της United Group, αναφέρει το πρακτορείο. Ωστόσο, ο Σόλακ έχει καταθέσει αγωγή και στην Ολλανδία για άδικη απόλυσή του από τη θέση συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο, με δικάσιμο τον Οκτώβριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο
Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
Ο Σόλακ είχε προσφύγει κατά της θυγατρικής της BC Partners στο Λονδίνο, καταγγέλλοντας ότι αρνήθηκαν την καταβολή μπόνους συνολικού ύψους €250 εκατ., που είχαν υποσχεθεί με αφορμή τμηματικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων της ευρωπαϊκής εταιρείας τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ.
Με βάση όσα γίνονται γνωστά, η εταιρεία που ελέγχεται από τη BC Partners είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό στον Σόλακ.
Η αποδοχή της πληρωμής εκλαμβάνεται ως πιθανό σημάδι εκτόνωσης της μακροχρόνιας διαμάχης ανάμεσα στον Σόλακ και τον λονδρέζικο επενδυτικό όμιλο, μετά την πώληση περιουσιακών στοιχείων της United Group, αναφέρει το πρακτορείο. Ωστόσο, ο Σόλακ έχει καταθέσει αγωγή και στην Ολλανδία για άδικη απόλυσή του από τη θέση συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο, με δικάσιμο τον Οκτώβριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο
Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα