Bloomberg: Η United Group θα καταβάλει €250 εκατ. στον Ντράγκαν Σόλακ, ιδρυτή του Ομίλου

Ο Σόλακ είχε διεκδικήσει την καταβολή μπόνους συνολικού ύψους €250 εκατ., στο πλαίσιο ολοκλήρωσης συμφωνιών για την πώληση περιουσιακών στοιχείων της ευρωπαϊκής εταιρείας τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ