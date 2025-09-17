Περιστέρης: Υποδομές και ενεργειακή αυτονομία είναι το νέο στοίχημα για τα logistics
Περιστέρης: Υποδομές και ενεργειακή αυτονομία είναι το νέο στοίχημα για τα logistics
Κρίσιμης σημασίας οι ενεργειακές διασυνδέσεις, επισημαίνει ο επικεφαλής της ΓΕΚ Τέρνα
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης από το βήμα του Athens International Investment Summit, με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth» μίλησε για τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να καταστεί περιφερειακός κόμβος logistics, με υποδομές που είναι «πράσινες» και έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία.
«Έχουμε συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Ευρώπης και οι ξένες επενδύσεις είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες. Σε δύσκολες περιόδους, οι ξένοι εύλογα κρατούν αποστάσεις. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ωστόσο, δεν σταμάτησε ποτέ ακόμη και στα πιο δύσκολα χρόνια να επενδύει στη χώρα. Σήμερα, η εικόνα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο αισιόδοξη – θα έλεγα εξαιρετικά θετική. Η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι χρήσιμη και πιστεύω ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι μία από τις εταιρείες με τις οποίες οι διεθνείς επενδυτές θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφερόμενοι να συνεργαστούν» είπε αναφερόμενος στις ξένες επενδύσεις.
Επεσήμανε ακόμη ότι τα μεγάλα και σύνθετα έργα μπορούν να παραδοθούν έγκαιρα και με ποιότητα, όταν υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα — ένας συνδυασμός που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών και μεταμορφώνει τη χώρα σε ισχυρό περιφερειακό κόμβο logistics.
