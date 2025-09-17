ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ομόλογο-ορόσημο για την κατασκευαστική – Πού θα πάνε τα έως 500 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν
Επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε άμυνα αλλά και σε εξαγορές και ΑΠΕ στον προγραμματισμό της εταιρείας
Με ένα νέο, επταετές ομολογιακό δάνειο έως 500 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιστρέφει δυναμικά στις αγορές, διεκδικώντας την εμπιστοσύνη τόσο των θεσμικών όσο και των ιδιωτών επενδυτών.
Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δίνει το πράσινο φως σε μια έκδοση που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης -μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται απόκτηση συμμετοχών και εξαγορές εταιρειών αλλά και επέκταση στον τομέα της άμυνας– με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και θα κλείσει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, οπότε και θα καθοριστεί η τελική απόδοση. Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει έως και €487,7 εκατ. καθαρά κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, με τα οποία σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει κρίσιμα έργα υποδομών και ενέργειας, αλλά και να μειώσει τον υφιστάμενο δανεισμό της.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το ενημερωτικό για να στηρίξουν τόσο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου όσο και την αναδιάρθρωση του δανεισμού του.
