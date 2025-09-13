Οι Έλληνες εφοπλιστές ξοδεύουν εκατομμύρια και επενδύουν στην ανανέωση του στόλου τους
Οι Ελληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 24% των παγκόσμιων παραγγελιών σε δεξαμενόπλοια, το 12% σε bulk carriers, το 9% σε containerships, το 6% σε LNG carriers και το 15% σε LPG carriers
Η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται σε φάση έντονης ανανέωσης, με τις παραγγελίες νέων πλοίων να αυξάνονται σε όλους τους βασικούς κλάδους. Η ελληνόκτητη ναυτιλία πρωταγωνιστεί.
Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης της Xclusiv Shipbrokers επικυρωμένα έως τον περασμένο Αύγουστο, οι Ελληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 24% των παγκόσμιων παραγγελιών σε δεξαμενόπλοια, το 12% σε bulk carriers, το 9% σε containerships, το 6% σε LNG carriers και το 15% σε LPG carriers.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλίας, που επενδύει συστηματικά στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου της. Στα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου (bulk carriers) ο παγκόσμιος στόλος φτάνει στα 14.450 πλοία, με μέση ηλικία τα 12,6 χρόνια. Σχεδόν ένα στα δέκα πλοία που πλέουν σήμερα αντιστοιχεί σε παραγγελία νέας ναυπήγησης. Οι Ελληνες πλοιοκτήτες έχουν 162 πλοία υπό κατασκευή, δηλαδή το 12% των παγκόσμιων παραγγελιών.
Στα δεξαμενόπλοια (tankers) η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Από τα 7.800 πλοία που συναποτελούν τον παγκόσμιο στόλο πάνω από το 15% βρίσκεται σε φάση ανανέωσης. Οι Ελληνες βρίσκονται στην κορυφή, με 288 πλοία υπό παραγγελία, δηλαδή το 24% του παγκόσμιου βιβλίου.
Στα containerships, τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου, ο στόλος αριθμεί 6.970 πλοία, με μέση ηλικία τα 13,9 χρόνια. Η τάση για νέες παραγγελίες είναι επίσης έντονη, με 972 πλοία υπό κατασκευή. Οι Ελληνες έχουν ήδη παραγγείλει 86 πλοία, που αντιστοιχούν στο 9% του συνόλου.
Η μεγαλύτερη έκρηξη σημειώνεται στα LNG carriers, καθώς η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση ωθεί σε τεράστιες επενδύσεις. Σχεδόν τέσσερα στα δέκα πλοία του στόλου των 830 LNG carriers βρίσκονται υπό παραγγελία. Οι Ελληνες έχουν 51 παραγγελίες σε εξέλιξη, οι περισσότερες για μεγάλα πλοία (χωρητικότητας 141k-200k CBM). Στον τομέα των LPG carriers που μεταφέρουν υγραέριο, ο στόλος φτάνει στα 1.668 πλοία, με αρκετά μεγαλύτερη μέση ηλικία (τα 16,2 χρόνια). Σχεδόν το 1/5 βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, με τους Ελληνες να έχουν παραγγείλει 47 πλοία, σχεδόν τα μισά από αυτά στην κατηγορία VLGC, τα μεγαλύτερα πλοία του κλάδου.
Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο: η ναυτιλία περνά σε φάση έντονης ανανέωσης, με τις παραγγελίες να αυξάνονται και τον ελληνικό στόλο να διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι Ελληνες πλοιοκτήτες όχι μόνο παραμένουν στην κορυφή, αλλά και ενισχύουν την παρουσία τους σε όλους τους στρατηγικούς τομείς, από τα δεξαμενόπλοια έως τα LNG.
Δύο ακόμη νεότευκτα πλοία προστέθηκαν στον στόλο της Alpha Bulkers Shipmanagement της κυρίας Αννας Αγγελικούση, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην παγκόσμια αγορά ξηρού φορτίου.
Πρόκειται για τα «M/V Alpha Legend» και «M/V Alpha Spirit», τα οποία παραδόθηκαν με επιτυχία και εντάχθηκαν στον στόλο της εταιρείας. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει σε νεότευκτα πλοία υψηλών προδιαγραφών, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για αποδοτικότητα και βιωσιμότητα. Με τις νέες παραδόσεις η Alpha Bulkers συνεχίζει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την παρουσία της στον κλάδο, παραμένοντας μία από τις πλέον δραστήριες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες στον χώρο του dry bulk.
Δύο ακόμη νεότευκτα πλοία προστέθηκαν στον στόλο της Alpha Bulkers Shipmanagement της κυρίας Αννας Αγγελικούση, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην παγκόσμια αγορά ξηρού φορτίου.
Πρόκειται για τα «M/V Alpha Legend» και «M/V Alpha Spirit», τα οποία παραδόθηκαν με επιτυχία και εντάχθηκαν στον στόλο της εταιρείας. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει σε νεότευκτα πλοία υψηλών προδιαγραφών, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για αποδοτικότητα και βιωσιμότητα. Με τις νέες παραδόσεις η Alpha Bulkers συνεχίζει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την παρουσία της στον κλάδο, παραμένοντας μία από τις πλέον δραστήριες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες στον χώρο του dry bulk.
Νίκος ΤσάκοςΟλοκληρώθηκαν τα δοκιμαστικά ταχύτητας (speed trials) για το νεότερο απόκτημα του στόλου της Tsakos Energy Navigation (TΕΝ), το suezmax δεξαμενόπλοιο «M/T Silia T». Το πλοίο ναυπηγήθηκε στις γιάρδες της HD Hyundai Heavy Industries και αποτελεί μια νέα γενιά δεξαμενόπλοιων που συνδυάζει καινοτόμο σχεδιασμό με τις πρόσφατες τεχνικές, οικολογικές και ενεργειακά αποδοτικές προδιαγραφές. Το «M/T Silia T» εντάσσεται στη στρατηγική της TΕΝ για την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της με πλοία υψηλών προδιαγραφών, ικανά να ανταποκριθούν στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις προκλήσεις της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς.
