Οι Έλληνες εφοπλιστές ξοδεύουν εκατομμύρια και επενδύουν στην ανανέωση του στόλου τους

Οι Ελληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 24% των παγκόσμιων παραγγελιών σε δεξαμενόπλοια, το 12% σε bulk carriers, το 9% σε containerships, το 6% σε LNG carriers και το 15% σε LPG carriers