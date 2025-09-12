Το Χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε πάνω από τις 2.060 μονάδες – Δεύτερη σερί ανοδική εβδομάδα
Ώθηση στην εγχώρια αγορά έδωσε η υπεραπόδοση των μεγάλων χρηματιστηρίων στο εξωτερικό και δη της Wall Street, η οποία εξερευνά νέες κορυφές
Σε ανοδική τροχιά για τρίτη σερί μέρα διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από τις 2.060 μονάδες για πρώτη φορά από το τέλος του προηγούμενου μήνα. Ώθηση στην εγχώρια αγορά έδωσε η υπεραπόδοση των μεγάλων χρηματιστηρίων στο εξωτερικό και δη της Wall Street, η οποία εξερευνά νέες κορυφές. Πρόσθετοι θετικοί καταλύτες αποτελούν οι πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις στο εσωτερικό και τα ικανοποιητικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου των εισηγμένων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (12/9), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 22,43 μονάδες ή +1,1% και έκλεισε στις 2.062,73 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.062,78 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.044,38 μονάδες. Πρόκειται για το καλύτερο κλείσιμο από τις 27 Αυγούστου (2.069,74 μονάδες), αν και απέχει αρκετά ακόμη από τα υψηλά έτους (2.120 – 2.130 μονάδες). Το τελευταίο τριήμερο ο δείκτης έχει ενισχυθεί κατά +2,39%. Σημείωσε, δε, τη δεύτερη σερί εβδομαδιαία άνοδο, κερδίζοντας +1,96% στο πενθήμερο. «Τρέχει» με ρυθμό +2,03% εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η απόδοση μέσα στο 2025 αγγίζει το +40,35%.
Στο ταμπλό, αξιόλογη άνοδο σημείωσαν -μεταξύ άλλων- η Τράπεζα Κύπρου (κοντά στο ιστορικό υψηλό των 7,9 ευρώ) και ο ΟΤΕ (σ.σ. μία «ανάσα» από τα 17 ευρώ που ανοίγουν τον δρόμο για τις φετινές κορυφές). Στα 8 ευρώ «πάτησε» η Aktor, σημειώνοντας νέο υψηλό 18ετίας (Νοέμβριος 2007). Η Cenergy Holdings ισοφάρισε ενδοσυνεδριακά το ιστορικό ρεκόρ των 11,3 ευρώ. Από κοντά και οι συγγενικές Viohalco (ρεκόρ 2ετίας – τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου 2023) και ElvalHalcor, με τη δεύτερη να διευρύνει το ρεκόρ 17ετίας (Ιανουάριος 2008). Σε υψηλές «πτήσεις» συνέχισε για τρίτη συναπτή μέρα η CrediaBank, πλησιάζοντας με αξιώσεις το 1,6 ευρώ για πρώτη φορά από την ΑΜΚ του Νοεμβρίου 2024.
Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό) διαπραγματευόταν σήμερα η Attica Group. Η πληρωμή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.
Σήμερα ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας. Αναφορικά με το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (15/9) Performance Technologies, Τρίτη (16/9) Aegean και Noval Property, Τετάρτη (17/9) Cenergy, Lamda Development και Ευρώπη Holdings, Πέμπτη (18/9) Viohalco, Κρι Κρι, Profile, Lavipharm και Ελλάκτωρ, Παρασκευή (19/9) Alpha Trust Συμμετοχών και Κέκροψ.
Κέρδη +1,41% σημείωσε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε στις 2.254,95 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,18% στις 5.197,24 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,24% στις 2.927,20 μονάδες.
Σε εβδομαδιαία βάση, οι τράπεζες «αναρριχήθηκαν» κατά +2,3%, ο Large Cap σημείωσε κέρδη +2,04% και ο Mid Cap κατέγραψε άνοδο +1,09%.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 218,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37,04 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 32,4 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Eurobank με 29,6 εκατ. ευρώ. Στα 146,03 δισ. ευρώ ανέρχεται η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 84 μετοχές, αρνητικό για 27, ενώ 11 τίτλοι παρέμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις συστημικές τράπεζες, η Πειραιώς κατέγραψε άνοδο +1,81% στα 7,096 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (+1,41% στα 3,517 ευρώ), η Eurobank (+1,36% στα 3,288 ευρώ) και η Εθνική (+0,94% στα 12,385 ευρώ). Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η CrediaBank ενισχύθηκε κατά +4,46% στο 1,594 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε «άλμα» +3,48% στα 7,74 ευρώ, ενώ η Optima bank υποχώρησε κατά -0,61% στα 8,14 ευρώ.
Με τριπλό ιστορικό ρεκόρ υποδέχθηκε η Wall Street τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία θεωρήθηκαν ήπια και σε συνδυασμό με την αποθέρμανση της αγοράς εργασίας ανέβασαν τις πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed, αναζωπυρώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο Dow Jones έπιασε «ταβάνι» πάνω από το ορόσημο των 46.000 μονάδων και ο Nasdaq ξεπέρασε το όριο των 22.000 μονάδων. Στη σημερινή συνεδρίαση, ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,3%, ο Nasdaq κερδίζει +0,3% και ο S&P 500 καταγράφει οριακές μεταβολές.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον αυξημένο πληθωρισμό στις ΗΠΑ να ενισχύει περαιτέρω τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα. Αμετάβλητα στο 2% κράτησε η ΕΚΤ τα επιτόκια, σε μία απόφαση που είχαν προεξοφλήσει οι επενδυτές. Στο πεδίο των σημερινών συναλλαγών, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,1% στις 556 μονάδες, ο γερμανικός DAX διατηρείται σχεδόν αμετάβλητος στις 23.700 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +0,2% και ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει κέρδη +0,1%. Με θετικά πρόσημα έκλεισαν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, όπου ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei διεύρυνε το ιστορικό υψηλό του, φτάνοντας σε απόσταση βολής από τις 45.000 μονάδες για πρώτη φορά στα χρονικά.
Πηγή: newmoney.gr.
