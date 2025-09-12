Το Χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε πάνω από τις 2.060 μονάδες – Δεύτερη σερί ανοδική εβδομάδα

Ώθηση στην εγχώρια αγορά έδωσε η υπεραπόδοση των μεγάλων χρηματιστηρίων στο εξωτερικό και δη της Wall Street, η οποία εξερευνά νέες κορυφές