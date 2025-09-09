Αντρέα Ορσέλ (UniCredit): «Στην Ελλάδα είμαστε ευπρόσδεκτοι»
Αντρέα Ορσέλ (UniCredit): «Στην Ελλάδα είμαστε ευπρόσδεκτοι»
Ο CEO της ιταλικής UniCredit απαντά στους επικριτές του για πιθανή εξαγορά της γερμανικής Commerzbank και προβάλλει ως υποδειγματική την επένδυση στην Alpha Bank
Το ελβετικό οικονομικό περιοδικό Bilanz τον χαρακτηρίζει ως τον «πιο επιτυχημένο τραπεζίτη στην Ευρωζώνη». Με συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις του τις τελευταίες εβδομάδες, ο επικεφαλής του ιταλικού τραπεζικού ομίλου UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, εντείνει τις προσπάθειες για εξαγορά της γερμανικής Commerzbank και παράλληλα διαμαρτύρεται για «πολιτικές παρεμβάσεις» κυβερνήσεων που ενώ θεωρητικά υποστηρίζουν την ενοποίηση κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο στο «δια ταύτα» προβάλλουν αντίσταση όταν τίθεται ζήτημα εξαγοράς ή συμμετοχής στο κεφάλαιο μία συστημικής τράπεζας.
Αλλά αυτό δεν ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις. «Στις μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις μας μόνο μία χώρα έχει αποδεχθεί πραγματικά τους κανόνες της ΕΕ» λέει ο Ιταλός τραπεζίτης στο περιοδικό Bilanz (τεύχος Σεπτεμβρίου). Ποια είναι αυτή η χώρα; «Η Ελλάδα. Έχουμε αποκτήσει μερίδιο 20% στην Alpha Bank και είμαστε ευπρόσδεκτοι από όλους: την τράπεζα, την κεντρική τράπεζα, την κυβέρνηση, την κοινή γνώμη».
