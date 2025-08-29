Unicredit: Νέα δυναμική δίνει η αύξηση μεριδίου στην Alpha Bank – Πώς διαμορφώνεται το ευρωπαϊκό τοπίο

ΗUniCredit ανεβάζει το ποσοστό της στην Alpha Bank στο 26%, επιβεβαιώνοντας στρατηγική συνεργασία των δύο τραπεζών - To ταυτοτικό πρόβλημα των ευρωπαϊκών τραπεζών - Το ευρωπαϊκό παράδοξο και η ξεχωριστή περίπτωση της Ελλάδας