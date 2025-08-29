Unicredit: Νέα δυναμική δίνει η αύξηση μεριδίου στην Alpha Bank – Πώς διαμορφώνεται το ευρωπαϊκό τοπίο
ΗUniCredit ανεβάζει το ποσοστό της στην Alpha Bank στο 26%, επιβεβαιώνοντας στρατηγική συνεργασία των δύο τραπεζών - To ταυτοτικό πρόβλημα των ευρωπαϊκών τραπεζών - Το ευρωπαϊκό παράδοξο και η ξεχωριστή περίπτωση της Ελλάδας
Mια νέα δυναμική για την Alpha Bank αποκτά η καινούρια και άμεση κίνηση της Unicredit με την οποία επεκτείνει στο 26% το ποσοστό της στην ελληνική τράπεζα.
H ιταλική τράπεζα έχει δηλώσει το ενδιαφέρον της να επεκτείνει μέχρι το 29,9% το ποσοστό της στην ελληνική τράπεζα και να ενοποιήσει με τον τρόπο αυτόν το 1/3 των κερδών.
Η UniCredit κάνει ακόμη πιο ισχυρό το αποτύπωμά της στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στην Alpha Bank κατά περίπου 5% και ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό της σε περίπου 26%.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των εποπτικών εγκρίσεων που έχει ήδη ζητήσει η UniCredit ώστε να δύναται να φτάσει μέχρι το 29,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, ενώ η θέση της άνω του 9,99%, συνεχίζει να διατηρείται μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων μέχρι τη λήψη της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, οπότε και θα μετατραπεί σε μετοχές.
Ο Αντρέα Ορσέλ δεν παύει να επισημαίνει την απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης και την αμοιβαία επωφελή συνεργασία.
Eνα ενδιαφέρον «quiz»Κατά πόσον όμως και πότε η Unicredit θα πραγματοποιήσει κάποια έκπληξη με δημόσια πρόταση είναι δύσκολο να ειπωθεί. Είναι σαφές πως η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται πολύ κοντά τόσο στην διοίκηση της Alpha Bank όσο και στην Ελληνική κυβέρνηση. Όμως αν θέλει να προχωρήσει σε μια άλλη ενέργεια γιατί να ανεβάζει με τις κινήσεις της την τιμή της μετοχής;
