Η νέα φορολογική κλίμακα μόνο για νέους ως 30 ετών - Ως και τρεις φορές πάνω το αφορολόγητο
Από 1 Ιανουαρίου 2026 οι νέοι κάτω των 25 ετών κερδίζουν αφορολόγητο 22.204 ευρώ, αντί 8.636 ευρώ που ισχύει σήμερα
Περισσότερα λεφτά στην τσέπη για νέους κάτω των 30 ετών, αλλά και πιο συμφέρουσα για τις επιχειρήσεις η πρόσληψη νέων εργαζόμενων, θα είναι το αποτέλεσμα της αλλαγής στην φορολογίαεισοδήματος, με βάση… την ηλικία του φορολογουμένου.
Από 1 Ιανουαρίου 2026 οι νέοι κάτω των 25 ετών κερδίζουν αφορολόγητο 22.204 ευρώ, αντί 8.636 ευρώ που ισχύει σήμερα. Αν έχουν και παιδιά, αυτό αυξάνεται σε 22.846 ευρώ με ένα παιδί, 24.000 με δύο παιδιά ή 25.364 με τρία παιδιά κλπ.
Για παράδειγμα, ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν δύο μισθούς.
Σημαντικά κερδισμένοι βγαίνουν και φορολογούμενοι 26-30 ετών, με μείωση κρατήσεων φόρου που ξεκινά από 130 ευρώ το χρόνο για όσους λαμβάνουν το βασικό μισθό, φτάνουν στα 1.300 ευρώ αν ο μισθός φτάνει 1.450 ευρώ καθαρά (δηλαδή 20.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο) ή και πολύ παραπάνω όσο αυξάνεται το εισόδημά τους. Αυτό δίνει κίνητρο και για να αναζητήσουν κάποιοι και δεύτερη εργασία, ενώ ευνοεί και τις επιχειρήσεις να προσλάβουν ή να δώσουν αυξήσεις σε νέους εργαζόμενους, αφού για τα επιπλέον ποσά αυτά που θα δίνουν στους εργαζόμενους, δεν θα εισπράττει φόρους το δημόσιο, δίνοντας μεγαλύτερη ώθηση στα πρώτα βήματα για την απασχόληση των νέων.
Με βάση τις φετινές φορολογικές δηλώσεις (εισοδήματα 2024) 260.000 νέοι μέχρι 30 ετών δηλώνουν πάνω από 10.000 ευρώ -πάνω από το αφορολόγητο δηλαδή. Εξ αυτών, μέχρι 25 ετών είναι οι 70.000. Ο αριθμός τους αυξάνεται όμως, όσο αυξάνονται οι μισθοί και η απασχόλησης. Και τα φετινά στοιχεία άλλωστε, δείχνουν σημαντική ήδη μια αύξηση αυτών των αριθμών σε σχέση με πέρυσι.
Τα κέρδη με την «νέα» κλίμακα για νέους έως 30 ετών αποτυπώνεται αναλυτικά, σε κάθε κλιμάκιο εισοδημάτων, στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας: μείωση φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος για νέους έως 30 ετών
