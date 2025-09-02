Unitree & KIEFER: Καινοτόμες Λύσεις Ρομποτικής για την Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα

Κλείσιμο

Οι φυσικές καταστροφές που πλήττουν την Ελλάδα, από τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές μέχρι τους σεισμούς και τις πλημμύρες, καταδεικνύουν την ανάγκη εργαλείων που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Προστασίας και να μειώσουν τους κινδύνους για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική εταιρεία KIEFER, με μακρά εμπειρία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις ενεργειακές υποδομές, κάνει το επόμενο στρατηγικό βήμα: εισέρχεται στον χώρο της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία με την παγκοσμίως αναγνωρισμένη Unitree Robotics.Η Unitree είναι από τους κορυφαίους κατασκευαστές ρομπότ παγκοσμίως, με έμφαση στα τετράποδα και τα ανθρωποειδή μοντέλα. Οι λύσεις της έχουν βρει εφαρμογή σε έρευνα, διάσωση, εκπαίδευση και ασφάλεια, αποσπώντας την εμπιστοσύνη πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανιών. Τα μοντέλα Go2, B2 και B2-W ξεχωρίζουν για την ανθεκτικότητα, την αυτονομία και την ευελιξία τους, καθώς μπορούν να κινούνται με ταχύτητες άνω των 20 χλμ/ώρα, να αναρριχώνται σε σκάλες και να μεταφέρουν φορτία που υπερβαίνουν τα 100 κιλά.Η κοινή παρουσία KIEFER και Unitree στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ (IHO 2025), η οποία φιλοξενήθηκε στην Ολυμπία, δεν αποτελεί απλώς μια συμμετοχή σε ένα κορυφαίο τεχνολογικό γεγονός. Σηματοδοτεί την είσοδο της Ελλάδας σε μια νέα εποχή ρομποτικής καινοτομίας και ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση αυτών των συστημάτων στην καθημερινή προστασία πολιτών και κρίσιμων υποδομών.Η KIEFER έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στον ενεργειακό τομέα, με έργα που ξεπερνούν τα 600 MW. Από το 2021 έως το 2024, ανέλαβε έργα άνω του 1 GW σε όλους τους τομείς ΑΠΕ, ενώ αναπτύσσει ενεργά σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, η KIEFER έχει κατασκευάσει κομβικές υποδομές όπως υποσταθμοί υψηλής τάσης. Αυτή η τεχνική εμπειρία προσφέρει στην εταιρεία σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς γνωρίζει πώς να ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες σε απαιτητικά περιβάλλοντα.Η πρώτη φάση εφαρμογής των ρομπότ Unitree θα αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως φωτοβολταϊκά πάρκα, υποσταθμούς και δίκτυα διανομής, όπου η επιθεώρηση και η συντήρηση απαιτούν ακρίβεια και συνεχή παρακολούθηση. Η δεύτερη φάση θα επικεντρωθεί στην Πολιτική Προστασία και τη δημοτική ασφάλεια, με στόχο την προστασία της κοινωνίας από φυσικές καταστροφές και άλλες κρίσεις.Οι εφαρμογές είναι πολλαπλές. Σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, τα ρομπότ μπορούν να κινηθούν σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία και καπνό, όπου η ανθρώπινη παρουσία είναιεπικίνδυνη. Σε σεισμούς, μπορούν να ερευνούν ερείπια και να εντοπίζουν εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της KIEFER, η χρήση τέτοιων ρομποτικών συστημάτων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για το προσωπικό έως και 85%, ενώ η ανταπόκριση σε κρίσεις μπορεί να γίνει 60% ταχύτερη. Στόχος δεν είναι η αντικατάσταση των ανθρώπων, αλλά η ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των ομάδων πρώτης γραμμής.Η στρατηγική της KIEFER δεν περιορίζεται μονο στην προμήθεια ρομπότ αλλα στοχεύει και στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που θα περιλαμβάνει εκπαίδευση χειριστών, συνεχή τεχνική υποστήριξη, προσαρμογή των ρομπότ στις ελληνικές ανάγκες και συνεργασία με θεσμικούς φορείς. Πρόκειται για μια προσέγγιση που φέρνει κοντά τη διεθνή τεχνολογία με την ελληνική πραγματικότητα και ενισχύει την εθνική ανθεκτικότητα.Με αυτό το διπλό βήμα, από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη ρομποτική για την Πολιτική Προστασία, η KIEFER επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια. Η συνεργασία με την Unitree δεν είναι απλώς μια εμπορική συμφωνία, αλλά ένα πρότυπο για το πώς η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογικής εξέλιξης, δημιουργώντας ένα πιο ασφαλές, πιο έξυπνο και πιο ανθεκτικό μέλλον.