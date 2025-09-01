Goldman Sachs – JPMorgan: Οι ευρωπαϊκές μετοχές θα συνεχίσουν να είναι ελκυστικές
Goldman Sachs – JPMorgan: Οι ευρωπαϊκές μετοχές θα συνεχίσουν να είναι ελκυστικές
Ο Stoxx Europe 600 αναμένεται να φτάσει τις 560 μονάδες σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών - Η ανάκαμψη των κινεζικών μετοχών και η διαφοροποίηση από τις αμερικανικές μετοχές ενισχύουν το ενδιαφέρον για την Ευρώπη
Ορισμένοι κορυφαίοι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές πιθανότατα θα ενισχυθούν τους επόμενους μήνες, καθώς οι ισχυρές οικονομικές προοπτικές μπορεί να οδηγήσουν τα χρηματιστήρια στο να ξεφύγουν από το στενό εύρος διαπραγμάτευσης.
Οι αναλυτές της Goldman Sachs αναμένουν ότι ο δείκτης Stoxx Europe 600 θα ενισχυθεί κατά 2%, φτάνοντας τις 560 μονάδες μέχρι το τέλος του 2025, στηριζόμενος στις βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης, τη χαμηλή έκθεση των επενδυτών και τις σχετικά φθηνότερες αποτιμήσεις.
Η ομάδα της Σάρον Μπελ επισημαίνει ακόμα την «αυξανόμενη επιθυμία των επενδυτών να διαφοροποιηθούν από τις αμερικανικές μετοχές», λόγω της αδυναμίας του δολαρίου και των συγκεντρωμένων θέσεων στον τεχνολογικό τομέα. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο δείκτης μπορεί να σημειώσει άνοδο 5% μέσα στον επόμενο χρόνο.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η Μπελ είχε προβλέψει σωστά τον Μάιο ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές δεν θα επαναλάβουν την ισχυρή απόδοση του πρώτου τριμήνου. Ο δείκτης δυσκολεύεται να ξεπεράσει τα ρεκόρ του Μαρτίου, με τους αμερικανικούς δασμούς και τα αδύναμα εταιρικά αποτελέσματα να κρατούν τους επενδυτές μακριά από τις φετινές κορυφές. Ο Stoxx 600 έχει σημειώσει άνοδο 8,7% φέτος, ελαφρώς πίσω από την άνοδο 9,8% του S&P 500.
