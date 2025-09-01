Goldman Sachs – JPMorgan: Οι ευρωπαϊκές μετοχές θα συνεχίσουν να είναι ελκυστικές

Ο Stoxx Europe 600 αναμένεται να φτάσει τις 560 μονάδες σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών - Η ανάκαμψη των κινεζικών μετοχών και η διαφοροποίηση από τις αμερικανικές μετοχές ενισχύουν το ενδιαφέρον για την Ευρώπη