H&M Ελλάδας: Εκτόξευση κερδών 91,7% και νέο μοντέλο καταστημάτων
Η H&M Ελλάδας κατέγραψε οριακή αύξηση πωλήσεων αλλά σχεδόν διπλασιασμό καθαρών κερδών το 2024 - Με νέες επενδύσεις σε Αθήνα και Πειραιά, εισάγει το ανανεωμένο concept καταστημάτων και προετοιμάζεται για περαιτέρω ανάπτυξη
Η ελληνική θυγατρική της H&M ολοκλήρωσε τη χρήση 2024 με σταθερό τζίρο αλλά εντυπωσιακή κερδοφορία, ενώ προχωρά σε στρατηγικές κινήσεις αναδιάρθρωσης του δικτύου της και εισάγει το νέο μοντέλο καταστημάτων.
Η αλυσίδα ένδυσης κατέγραψε κύκλο εργασιών 184,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,47% σε σχέση με το 2023. Το κόστος πωλήσεων μειώθηκε κατά 4,88% στα 71,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα μικτά κέρδη να ανέλθουν σε 113 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,16%.
Τα EBIT ανήλθαν σε 7,34 εκατ. ευρώ (+18,4%), τα κέρδη προ φόρων σε 6,7 εκατ. ευρώ (+23,3%) και τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν στα 4,58 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 91,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
