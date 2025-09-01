H&M Ελλάδας: Εκτόξευση κερδών 91,7% και νέο μοντέλο καταστημάτων

Η H&M Ελλάδας κατέγραψε οριακή αύξηση πωλήσεων αλλά σχεδόν διπλασιασμό καθαρών κερδών το 2024 - Με νέες επενδύσεις σε Αθήνα και Πειραιά, εισάγει το ανανεωμένο concept καταστημάτων και προετοιμάζεται για περαιτέρω ανάπτυξη