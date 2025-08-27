Η Rheinmetall εγκαινίασε το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών στην Ευρώπη
Η Rheinmetall εγκαινίασε το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών στην Ευρώπη
Επένδυση €500 εκατ., με στόχο παραγωγή 350.000 οβίδων ετησίως έως το 2027 και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
Η Rheinmetall προχώρησε στα εγκαίνια του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής πυρομαχικών στην Ευρώπη, έπειτα από μικρή καθυστέρηση, σε μια περίοδο όπου η Γερμανία ενισχύει σημαντικά τις ένοπλες δυνάμεις της και οι συζητήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας βρίσκονται στο προσκήνιο.
Η τελετή πραγματοποιείται την Τετάρτη στο Unterlüß, κοντά στο Ανόβερο, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου Άρμιν Πάπεργκερ, του αντικαγκελάριου και υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, καθώς και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
Το έργο ξεκίνησε στις αρχές του 2024, παρουσία του τότε καγκελάριου Όλαφ Σολτς, με στόχο την ολοκλήρωση έως τα τέλη της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού του 2025. Τελικά, το εργοστάσιο μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία το β’ τρίμηνο του 2025 και εκτιμάται ότι θα φτάσει στη μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής — έως 350.000 οβίδες των 155mm ετησίως — το 2027. Το συγκρότημα αποτελείται από δύο βασικά κτήρια: ένα για την παραγωγή οβίδων και ένα δεύτερο για φόρτωση, συναρμολόγηση και συσκευασία.
Η συνολική επένδυση φτάνει τα €500 εκατ. και αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 500 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Από το 2026, η μονάδα θα παράγει και ρουκέτες πυροβολικού.
