Προκλήσεις και προοπτικές στη ναυτική εκπαίδευση

Τι σημαίνει το φαινόμενο των μεγάλων αποκλίσεων στα μόρια εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - Η ανάγκη για ποιοτική εναρμόνιση μεταξύ των σχολών και η κυβερνητική πρωτοβουλία του Βασίλη Κικίλια για προσέλκυση περισσότερων νέων στο ναυτικό επάγγελμα