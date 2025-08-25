Η ελληνική ναυτιλία ανεβάζει ρυθμούς: Αύξηση χωρητικότητας 50% την τελευταία 10ετία

Με το 21% του Παγκόσμιου Εμπορικού Στόλου, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κυριαρχούν, ενισχύοντας τη θέση τους στην παγκόσμια ναυτιλία με σημαντικές επενδύσεις και ανανεώσεις στόλου