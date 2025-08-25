Η ελληνική ναυτιλία ανεβάζει ρυθμούς: Αύξηση χωρητικότητας 50% την τελευταία 10ετία
Η ελληνική ναυτιλία ανεβάζει ρυθμούς: Αύξηση χωρητικότητας 50% την τελευταία 10ετία
Με το 21% του Παγκόσμιου Εμπορικού Στόλου, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κυριαρχούν, ενισχύοντας τη θέση τους στην παγκόσμια ναυτιλία με σημαντικές επενδύσεις και ανανεώσεις στόλου
Η Ελλάδα συνεχίζει να κρατάει τα σκήπτρα στην παγκόσμια ναυτιλία, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία της ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 21% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, με έναν στόλο που περιλαμβάνει 5.520 πλοία, ενώ η συνολική χωρητικότητα του στόλου τους έχει αυξηθεί κατά 50% την τελευταία δεκαετία.
Αυτό το εντυπωσιακό ποσοστό της αύξησης αποτελεί απόδειξη της στρατηγικής τους προσαρμογής στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς, και της συνεχούς επιδίωξης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και χαμηλότερο κόστος μεταφοράς. Η ελληνική ναυτιλία, με τις τεράστιες δυνατότητες και τις αναγκαίες επενδύσεις στον τομέα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια μεταφορά βασικών αγαθών, καλύπτοντας ζωτικά τμήματα της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.
Με ποσοστά άνω του 31% στον παγκόσμιο στόλο πετρελαιοφόρων, 25% στους bulk carriers, και εξαιρετική παρουσία στον τομέα της μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), η ελληνική ναυτιλία επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ελληνόκτητου στόλου είναι η κυριαρχία στην cross-trade ναυτιλία, με τα ελληνικά πλοία να μεταφέρουν φορτία μεταξύ τρίτων χωρών σε ποσοστό που ξεπερνά το 98% της μεταφορικής τους ικανότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ειδήσεις σήμερα
Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε ραντεβού με γαστρεντερολόγο on air - «Οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες»
Σύρραξη στον αγώνα μπάσκετ Αργεντινή - Δομινικανή Δημοκρατία - Ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες μετά το τέλος, δείτε βίντεο
Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι
Αυτό το εντυπωσιακό ποσοστό της αύξησης αποτελεί απόδειξη της στρατηγικής τους προσαρμογής στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς, και της συνεχούς επιδίωξης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και χαμηλότερο κόστος μεταφοράς. Η ελληνική ναυτιλία, με τις τεράστιες δυνατότητες και τις αναγκαίες επενδύσεις στον τομέα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια μεταφορά βασικών αγαθών, καλύπτοντας ζωτικά τμήματα της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.
Με ποσοστά άνω του 31% στον παγκόσμιο στόλο πετρελαιοφόρων, 25% στους bulk carriers, και εξαιρετική παρουσία στον τομέα της μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), η ελληνική ναυτιλία επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ελληνόκτητου στόλου είναι η κυριαρχία στην cross-trade ναυτιλία, με τα ελληνικά πλοία να μεταφέρουν φορτία μεταξύ τρίτων χωρών σε ποσοστό που ξεπερνά το 98% της μεταφορικής τους ικανότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ειδήσεις σήμερα
Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε ραντεβού με γαστρεντερολόγο on air - «Οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες»
Σύρραξη στον αγώνα μπάσκετ Αργεντινή - Δομινικανή Δημοκρατία - Ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες μετά το τέλος, δείτε βίντεο
Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα