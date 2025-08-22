Χρηματιστήριο Αθηνών: Επέστρεψε πάνω από τις 2.100 μονάδες - Εβδομαδιαία πτώση 1,05%
Ξεχώρισε η Alpha Bank από τις τραπεζικές μετοχές - Ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, HELLENiQ ENERGY και Σαράντης - Πάνω από τις 3.000 μονάδες ο Mid Cap, ποιες μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισαν σε νέα υψηλά
Με «συμμάχους» τις τράπεζες και τις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, το ελληνικό χρηματιστήριο κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των 2.100 μονάδων, οι οποίες επαναφέρουν την εγχώρια αγορά σε τροχιά υψηλών 15ετίας (Μάρτιος 2010). Ωστόσο, δεν απέφυγε τις εβδομαδιαίες απώλειες, αν και τις περιόρισε αισθητά μετά την κακή εκκίνηση του πενθημέρου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (22/8), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 6,86 μονάδες ή +0,33% και έκλεισε στις 2.103,93 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης καθορίστηκε σε περίπου 10 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.108,87 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.098,62 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ υποχώρησε κατά -1,05%. Βέβαια, αυτό δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση το εντυπωσιακό ράλι που σημειώνει το ΧΑ σε μακροπρόθεσμη βάση, με τα κέρδη της φετινής χρονιάς να ανέρχονται σε +43,16%, ενώ καταγράφει άνοδο +5,48% μέσα στον Αύγουστο, ο οποίος αναμένεται να είναι -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- ο 10ος διαδοχικός θετικός μήνας.
Σημαντική ώθηση παρείχαν σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, με την Alpha Bank σε πρωταγωνιστικό ρόλο με κέρδη κοντά στο +3%. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε σε νέο υψηλό 25 ετών (Ιανουάριος 2000) πιάνοντας τα 23,2 ευρώ, ο ΔΑΑ σημείωσε ιστορικό ρεκόρ σταματώντας κοντά στα 11 ευρώ, η HELLENiQ ENERGY «πάτησε» στα 8,7 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024 και η Σαράντης «σκαρφάλωσε» σε υψηλό 7ετίας (Ιούνιος 2018) και πάνω από τα 14,5 ευρώ.
Για δεύτερη σερί μέρα «έλαμψε» η μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον Mid Cap να ρίχνει το «οχυρό» των 3.000 μονάδων μετά από 16 χρόνια (Οκτώβριος 2009). Νέο ιστορικό υψηλό σημείωσε ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος βρέθηκε πάνω από τα 3,5 ευρώ. Νέα πολυετή ρεκόρ κατέγραψαν ο ΟΛΘ (17ετίας – Ιανουάριος 2008) και η ΑΒΑΞ (15ετίας – Ιανουάριος 2010). Έντονη κινητικότητα παρατηρήθηκε στην Alumil, ενώ «αναρριχήθηκε» στα 5,2 ευρώ που ανοίγουν τον δρόμο για τα υψηλά έτους. «Γκάζι» πάτησε και η Intracom Holdings, η οποία έκλεισε σε υψηλό 15 μηνών.
Η προσοχή στρέφεται στον FTSE Russell
Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των παλαιών μετοχών της Metlen SA με κωδικό «ΜΥΤΙΛ», δηλαδή των 14,1 εκατ. μετοχών (9,84% του μετοχικού κεφαλαίου) των οποίων οι κάτοχοι δεν συμμετείχαν στη δημόσια πρόταση, στο πλαίσιο της διπλής εισαγωγής (dual listing) στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Αθήνας. Οι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν να λάβουν είτε μία μετοχή της Metlen PLC (κωδικός «MTLN») είτε 39,62 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης της Metlen SA στις 25 Αυγούστου, θα ακολουθήσει squeeze out το οποίο θα ολοκληρωθεί έως τις 8 Σεπτεμβρίου, η έγκριση της διαγραφής από το ΧΑ έως τις 9 Σεπτεμβρίου και η τελική διαγραφή των παλαιών μετοχών έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Απόψε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του FTSE Russell, με τις αλλαγές -αν προκύψουν- να τίθενται σε ισχύ στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου. Στις 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το rebalancing του MSCI, χωρίς να υπάρξουν προσθήκες νέων μετοχών, με τις αλλαγές να εφαρμόζονται απευθείας στον δείκτη.
Πιο έντονη θα είναι η δραστηριότητα την επόμενη εβδομάδα, με την επενδυτική ατζέντα να γεμίζει σταδιακά. Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Motor Oil δημοσιεύει την Τετάρτη (27/8) τις οικονομικές επιδόσεις α’ εξαμήνου και ακολουθεί την Πέμπτη (28/8) η Austriacard Holdings.
Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου «κόβουν» μέρισμα ο ΑΔΜΗΕ και η Πλαστικά Κρήτης. Την ερχόμενη Πέμπτη είναι προγραμματισμένη η ετήσια γενική συνέλευση της Intralot, η οποία δημοσιεύει τα εξαμηνιαία αποτελέσματα μία ημέρα αργότερα. Επιπλέον, την Παρασκευή (29/8) θα λάβει χώρα η ΓΣ της Intracom Holdings.
Ράλι στη Wall Street μετά το θετικό σήμα Πάουελ
Όλα τα βλέμματα της επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένα στις ΗΠΑ και στο Τζάκσον Χολ, όπου ο πρόεδρος της Federal Reserve Τζερόμ Πάουελ έδωσε θετικό σήμα για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα, κάνοντας λόγο για προσεκτική μείωση των επιτοκίων. Σε καθοδικό σπιράλ έχει μπει η Wall Street τις τελευταίες μέρες, με τον S&P 500 να σημειώνει χθες την πέμπτη διαδοχική του πτώση, στο μεγαλύτερο σερί απωλειών από τον περασμένο Ιανουάριο. Έντονη ανάκαμψη καταγράφουν οι αμερικανικοί δείκτες στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης, κινούμενοι μεταξύ +1,4% και +1,6%, στον απόηχο της ομιλίας Πάουελ.
Σε ανοδικό έδαφος «γύρισαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανεβάζοντας στροφές μετά τις πρωινές απώλειες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,6% και διαπραγματεύεται στις 562 μονάδες. Στην Φρανκφούρτη ο DAX σημειώνει άνοδο +0,5% στον απόηχο της απρόσμενης συρρίκνωσης του γερμανικού ΑΕΠ κατά 0,3%, με τον κίνδυνο επαναφοράς σε ύφεση να ελλοχεύει. Ράλι έκαναν οι κινεζικές μετοχές, με τον Shanghai Composite να κερδίζει +1,5% και τον Shenzhen Component να «σκαρφαλώνει» άνω του +2%.
