Τροπολογία του ΥΠΕΝ: Πώς θα συμμετάσχει το Δημόσιο στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ
Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και επιπλέον κονδύλια από προϋπολογισμό η κρατική συμμετοχή σε περίπτωση που η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί στο σύνολό της
Τη δυνατότητα σημαντικής χρηματοδοτικής στήριξης του ΑΔΜΗΕ από το Δημόσιο θεσμοθετεί τροπολογία του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή, ανοίγοντας τον δρόμο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή έως 1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση, τα 371 εκατ. ευρώ θα προέρχονται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ έως 259 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό, σε περίπτωση που η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί στο σύνολό της. Με βάση τα παραπάνω, η συνολική δυνητική συμμετοχή του κράτους μπορεί να προσεγγίσει έως και τα 630 εκατ. ευρώ.
Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας και διαρθρώνεται σε δύο σκέλη: το εθνικό, που περιλαμβάνει έργα χρηματοδοτούμενα από αμιγώς εθνικούς πόρους καθώς και δράσεις που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και το συγχρηματοδοτούμενο, που αφορά έργα με συνδυασμό εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο τυχόν αδιάθετα ποσά από τη συμμετοχή του Δημοσίου θα επιστρέψουν στον κρατικό προϋπολογισμό, διασφαλίζοντας τον έλεγχο στη χρήση των δημόσιων πόρων.
Με βάση τη ρύθμιση τα ποσά του Δημοσίου δεν θα εισφερθούν απευθείας στον ΑΔΜΗΕ, αλλά θα καταβληθούν στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, η οποία θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή.
Σε ό,τι αφορά τη συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, αυτή θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους: κατά 51% από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κατά 25% από τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και κατά 24% από την State Grid Corporation of China.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα