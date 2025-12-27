Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών: Δείτε την πλήρη λίστα με τα θέατρα και τις παραγωγές που συμμετέχουν στη σημερινή απεργία
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών: Δείτε την πλήρη λίστα με τα θέατρα και τις παραγωγές που συμμετέχουν στη σημερινή απεργία
Στη δημοσιότητα από το ΣΕΗ ο κατάλογος με τις θεατρικές σκηνές και τις παραγωγές που, μέχρι στιγμής, έχουν ανακοινώσει ότι συμμετέχουν στην απεργία
Με αφορμή την απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), ολοένα και περισσότερα θέατρα δηλώνουν τη συμμετοχή τους, αναστέλλοντας παραστάσεις. Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τις θεατρικές σκηνές και τις παραγωγές που, μέχρι στιγμής, έχουν ανακοινώσει ότι συμμετέχουν στην απεργία.
Σύγχρονο Θέατρο – Το Τεστ
Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου – Τρίτο Στεφάνι
Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου (παιδικό) – ο κύριος Βρωμύλος
Θέατρο οδού Κεφαλληνίας- Η Μονίκ δραπετεύει
Θέατρο οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής- Αρχιμάστορας Σόλνες
Αμφι -θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου – Γιοι και κόρες
Φίατ – Ολική άμεση συλλογική επικείμενη επίεγεια σωτηρία
Πορεία – Όταν έκλαψε ο Νίτσε
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό) - Το καπλάνι της βιτρίνας
Βεάκη (παιδικό) – Βαρώνος Μινχάουζεν οι φανταστικές περιπέτειες
Βρετάνια – Άρωμα γυναίκας
Σύγχρονο Θέατρο – Το Τεστ
Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου – Τρίτο Στεφάνι
Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου (παιδικό) – ο κύριος Βρωμύλος
Θέατρο οδού Κεφαλληνίας- Η Μονίκ δραπετεύει
Θέατρο οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής- Αρχιμάστορας Σόλνες
Αμφι -θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου – Γιοι και κόρες
Φίατ – Ολική άμεση συλλογική επικείμενη επίεγεια σωτηρία
Πορεία – Όταν έκλαψε ο Νίτσε
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό) - Το καπλάνι της βιτρίνας
Βεάκη (παιδικό) – Βαρώνος Μινχάουζεν οι φανταστικές περιπέτειες
Βρετάνια – Άρωμα γυναίκας
Bios – Oι ερωτευμένοι (full for love)
Θέατρο Δίπυλο – Η μέρα της φούστας
Δημοτικό θέατρο Πειραιά – MERDE!
Kιβωτός – Η Κουζίνα
Θέατρο Θησείον – Τα χρόνια της Αννί Ερνώ
Θέατρο Ark- Η δίκη
Σημείο – Ευγένιος
Γκλόρια – Ράφτης κυριών
Θέατρο Embassy – Η κόμισσα της φάμπρικας
Μικρό Παλλάς – Η δεξιά , η αριστερά κι ο κυρ Παντελής
Αποθήκη – Στην εξοχή
Θέατρο Εμπορικόν- Κέικ
Θέατρο Εμπορικόν- Ένα κάποιο κενό
Άλμα -Festen
Θέατρο Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη – Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα
Πόρτα – Dracula
Iλίσια – Το ακρωτήρι
Ακροπόλ – Η μητέρα του σκύλου
Κνωσός – Ο εχθρός του λαού
Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Μάθε με να φεύγω
Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Ιntra Muros
Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κάτω χώρος – Ιβάν εναντίον Ιβαν
Άνεσις – Τελευταία έξοδος
Άνεσις – Τζόνι Μπλέ
Άνεσις – Οι βλαβερές συνέπειες του Γάμου
Cartel Τεχνοχώρος – Άνθρωποι και ποντίκια
Φιλίπ- Χάσαμε τη θεία Στοπ
Βεάκη – Δον Ζουάν
Προσκήνιο – Λεωφορείο ο Πόθος
Βέμπο – Ένας ήρωας με παντούφλες
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Cleansed
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Εγώ κι εσύ
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ντενεκεδούπολη ξανά! Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ο ραφτάκος των λέξεων
Θέατρο Αριστοτέλειον Θεσσαλονίκη – Πριν ανοίξουμε φτερά
Ελληνικός κόσμος θέατρον (αιθ. Αντιγόνη) – Το μεγάλο μας τσίρκο
Πόρτα (παιδικό) – Ελίζα
Θέατρο Αλκυονίς (παιδικό) – Το κλειδί της ευτυχίας
Βέμπο (παιδικό) – Ο Καρυοθραύστης το μιούζικαλ των Χριστουγέννων
Θέατρο Δίπυλο – Η μέρα της φούστας
Δημοτικό θέατρο Πειραιά – MERDE!
Kιβωτός – Η Κουζίνα
Θέατρο Θησείον – Τα χρόνια της Αννί Ερνώ
Θέατρο Ark- Η δίκη
Σημείο – Ευγένιος
Γκλόρια – Ράφτης κυριών
Θέατρο Embassy – Η κόμισσα της φάμπρικας
Μικρό Παλλάς – Η δεξιά , η αριστερά κι ο κυρ Παντελής
Αποθήκη – Στην εξοχή
Θέατρο Εμπορικόν- Κέικ
Θέατρο Εμπορικόν- Ένα κάποιο κενό
Άλμα -Festen
Θέατρο Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη – Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα
Πόρτα – Dracula
Iλίσια – Το ακρωτήρι
Ακροπόλ – Η μητέρα του σκύλου
Κνωσός – Ο εχθρός του λαού
Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Μάθε με να φεύγω
Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Ιntra Muros
Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κάτω χώρος – Ιβάν εναντίον Ιβαν
Άνεσις – Τελευταία έξοδος
Άνεσις – Τζόνι Μπλέ
Άνεσις – Οι βλαβερές συνέπειες του Γάμου
Cartel Τεχνοχώρος – Άνθρωποι και ποντίκια
Φιλίπ- Χάσαμε τη θεία Στοπ
Βεάκη – Δον Ζουάν
Προσκήνιο – Λεωφορείο ο Πόθος
Βέμπο – Ένας ήρωας με παντούφλες
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Cleansed
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Εγώ κι εσύ
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ντενεκεδούπολη ξανά! Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ο ραφτάκος των λέξεων
Θέατρο Αριστοτέλειον Θεσσαλονίκη – Πριν ανοίξουμε φτερά
Ελληνικός κόσμος θέατρον (αιθ. Αντιγόνη) – Το μεγάλο μας τσίρκο
Πόρτα (παιδικό) – Ελίζα
Θέατρο Αλκυονίς (παιδικό) – Το κλειδί της ευτυχίας
Βέμπο (παιδικό) – Ο Καρυοθραύστης το μιούζικαλ των Χριστουγέννων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα