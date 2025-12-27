Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών: Δείτε την πλήρη λίστα με τα θέατρα και τις παραγωγές που συμμετέχουν στη σημερινή απεργία

Στη δημοσιότητα από το ΣΕΗ ο κατάλογος με τις θεατρικές σκηνές και τις παραγωγές που, μέχρι στιγμής, έχουν ανακοινώσει ότι συμμετέχουν στην απεργία





Σύγχρονο Θέατρο – Το Τεστ



Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου (παιδικό) – ο κύριος Βρωμύλος

Θέατρο οδού Κεφαλληνίας- Η Μονίκ δραπετεύει



Αμφι -θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου – Γιοι και κόρες

Φίατ – Ολική άμεση συλλογική επικείμενη επίεγεια σωτηρία

Κλείσιμο

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό) - Το καπλάνι της βιτρίνας

Βεάκη (παιδικό) – Βαρώνος Μινχάουζεν οι φανταστικές περιπέτειες

Βρετάνια – Άρωμα γυναίκας

Με αφορμή την απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), ολοένα και περισσότερα θέατρα δηλώνουν τη συμμετοχή τους, αναστέλλοντας παραστάσεις. Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τις θεατρικές σκηνές και τις παραγωγές που, μέχρι στιγμής, έχουν ανακοινώσει ότι συμμετέχουν στην απεργία. Σύγχρονο Θέατρο – Το ΤεστΘέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου – Τρίτο ΣτεφάνιΘέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου (παιδικό) – ο κύριος ΒρωμύλοςΘέατρο οδού Κεφαλληνίας- Η Μονίκ δραπετεύειΘέατρο οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής- Αρχιμάστορας ΣόλνεςΑμφι -θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου – Γιοι και κόρεςΦίατ – Ολική άμεση συλλογική επικείμενη επίεγεια σωτηρίαΠορεία – Όταν έκλαψε ο ΝίτσεΊδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό) - Το καπλάνι της βιτρίναςΒεάκη (παιδικό) – Βαρώνος Μινχάουζεν οι φανταστικές περιπέτειεςΒρετάνια – Άρωμα γυναίκας

Bios – Oι ερωτευμένοι (full for love)

Θέατρο Δίπυλο – Η μέρα της φούστας

Δημοτικό θέατρο Πειραιά – MERDE!

Kιβωτός – Η Κουζίνα

Θέατρο Θησείον – Τα χρόνια της Αννί Ερνώ

Θέατρο Ark- Η δίκη

Σημείο – Ευγένιος

Γκλόρια – Ράφτης κυριών

Θέατρο Embassy – Η κόμισσα της φάμπρικας

Μικρό Παλλάς – Η δεξιά , η αριστερά κι ο κυρ Παντελής

Αποθήκη – Στην εξοχή

Θέατρο Εμπορικόν- Κέικ

Θέατρο Εμπορικόν- Ένα κάποιο κενό

Άλμα -Festen

Θέατρο Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη – Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα

Πόρτα – Dracula

Iλίσια – Το ακρωτήρι

Ακροπόλ – Η μητέρα του σκύλου

Κνωσός – Ο εχθρός του λαού

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Μάθε με να φεύγω

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Ιntra Muros

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κάτω χώρος – Ιβάν εναντίον Ιβαν

Άνεσις – Τελευταία έξοδος

Άνεσις – Τζόνι Μπλέ

Άνεσις – Οι βλαβερές συνέπειες του Γάμου

Cartel Τεχνοχώρος – Άνθρωποι και ποντίκια

Φιλίπ- Χάσαμε τη θεία Στοπ

Βεάκη – Δον Ζουάν

Προσκήνιο – Λεωφορείο ο Πόθος

Βέμπο – Ένας ήρωας με παντούφλες

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Cleansed

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Εγώ κι εσύ

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ντενεκεδούπολη ξανά! Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ο ραφτάκος των λέξεων

Θέατρο Αριστοτέλειον Θεσσαλονίκη – Πριν ανοίξουμε φτερά

Ελληνικός κόσμος θέατρον (αιθ. Αντιγόνη) – Το μεγάλο μας τσίρκο

Πόρτα (παιδικό) – Ελίζα

Θέατρο Αλκυονίς (παιδικό) – Το κλειδί της ευτυχίας

Βέμπο (παιδικό) – Ο Καρυοθραύστης το μιούζικαλ των Χριστουγέννων