Ένωση Θεατρικών Παραγωγών: Δεν κλείνουν όλα τα θέατρα αύριο λόγω της απεργίας του ΣΕΗ – Κανονικά το 70% των παραστάσεων

Ανακριβή χαρακτηρίζει ητην είδηση ότι αύριο (27.12.2025) όλα τα θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της προγραμματισμένης απεργίας τουΣε ανακοίνωσή της η ΕΝΘΕΠΑ διευκρινίζει ότι δεν ισχύει τα περί «λουκέτου» σε όλα τα θέατρα και ακυρώσεων των εισιτηρίων από τους θεατές. Η απεργία θα επηρεάσει ορισμένα θέατρα, ενώ τα περισσότερα θα λειτουργήσουν κανονικά.υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στηνείναι απολύτως σεβαστό, ωστόσο το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα στην εργασία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μια απλή επίσκεψη στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων δείχνει ότι περίπου το 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.Η ΕΝΘΕΠΑ καλεί το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές, απευθείας από τις παραγωγές και τα θέατρα, για τις παραστάσεις που το ενδιαφέρουν, αποφεύγοντας γενικεύσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση. Παράλληλα, σημειώνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα σε περίπτωση διάδοσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών.