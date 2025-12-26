Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Ένωση Θεατρικών Παραγωγών: Δεν κλείνουν όλα τα θέατρα αύριο λόγω της απεργίας του ΣΕΗ – Κανονικά το 70% των παραστάσεων
Ένωση Θεατρικών Παραγωγών: Δεν κλείνουν όλα τα θέατρα αύριο λόγω της απεργίας του ΣΕΗ – Κανονικά το 70% των παραστάσεων
Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών καλεί το κοινό να ενημερώνεται απευθείας από τις παραγωγές και τα θέατρα
Ανακριβή χαρακτηρίζει η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝΘΕΠΑ) την είδηση ότι αύριο (27.12.2025) όλα τα θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της προγραμματισμένης απεργίας του ΣΕΗ.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΝΘΕΠΑ διευκρινίζει ότι δεν ισχύει τα περί «λουκέτου» σε όλα τα θέατρα και ακυρώσεων των εισιτηρίων από τους θεατές. Η απεργία θα επηρεάσει ορισμένα θέατρα, ενώ τα περισσότερα θα λειτουργήσουν κανονικά.
Η Ένωση υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό, ωστόσο το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα στην εργασία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μια απλή επίσκεψη στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων δείχνει ότι περίπου το 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.
Η ΕΝΘΕΠΑ καλεί το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές, απευθείας από τις παραγωγές και τα θέατρα, για τις παραστάσεις που το ενδιαφέρουν, αποφεύγοντας γενικεύσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση. Παράλληλα, σημειώνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα σε περίπτωση διάδοσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΝΘΕΠΑ διευκρινίζει ότι δεν ισχύει τα περί «λουκέτου» σε όλα τα θέατρα και ακυρώσεων των εισιτηρίων από τους θεατές. Η απεργία θα επηρεάσει ορισμένα θέατρα, ενώ τα περισσότερα θα λειτουργήσουν κανονικά.
Η Ένωση υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό, ωστόσο το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα στην εργασία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μια απλή επίσκεψη στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων δείχνει ότι περίπου το 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.
Η ΕΝΘΕΠΑ καλεί το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές, απευθείας από τις παραγωγές και τα θέατρα, για τις παραστάσεις που το ενδιαφέρουν, αποφεύγοντας γενικεύσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση. Παράλληλα, σημειώνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα σε περίπτωση διάδοσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα