Ένωση Θεατρικών Παραγωγών: Δεν κλείνουν όλα τα θέατρα αύριο λόγω της απεργίας του ΣΕΗ – Κανονικά το 70% των παραστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θέατρα Ηθοποιός ΣΕΗ Απεργία

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών: Δεν κλείνουν όλα τα θέατρα αύριο λόγω της απεργίας του ΣΕΗ – Κανονικά το 70% των παραστάσεων

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών καλεί το κοινό να ενημερώνεται απευθείας από τις παραγωγές και τα θέατρα

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών: Δεν κλείνουν όλα τα θέατρα αύριο λόγω της απεργίας του ΣΕΗ – Κανονικά το 70% των παραστάσεων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ανακριβή χαρακτηρίζει η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝΘΕΠΑ) την είδηση ότι αύριο (27.12.2025) όλα τα θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της προγραμματισμένης απεργίας του ΣΕΗ.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΝΘΕΠΑ διευκρινίζει ότι δεν ισχύει τα περί «λουκέτου» σε όλα τα θέατρα και ακυρώσεων των εισιτηρίων από τους θεατές. Η απεργία θα επηρεάσει ορισμένα θέατρα, ενώ τα περισσότερα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό, ωστόσο το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα στην εργασία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μια απλή επίσκεψη στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων δείχνει ότι περίπου το 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η ΕΝΘΕΠΑ καλεί το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές, απευθείας από τις παραγωγές και τα θέατρα, για τις παραστάσεις που το ενδιαφέρουν, αποφεύγοντας γενικεύσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση. Παράλληλα, σημειώνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα σε περίπτωση διάδοσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης