Κύπρος του Μαρτυρίου και της Ανάστασης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο Γιώργος Πετούσης

Ο Νικόλας Θωμάς

Κλείσιμο

Μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στην Κύπρο, στη συλλογική μνήμη, την ιστορική ταυτότητα και τη διαρκή πορεία της από το μαρτύριο προς την ανάσταση, παρουσιάζεται τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη).Η συναυλία «Κύπρος του Μαρτυρίου και της Ανάστασης», σε μουσική του Νικόλα Θωμά και ποίηση του Γιώργου Πετούση, αποτελεί ένα νέο, πρωτότυπο έργο υψηλού συμβολισμού, αφιερωμένο στην ιστορία, τις πληγές αλλά και την πνευματική αντοχή του κυπριακού λαού. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα και πλέον χρόνων από την τουρκική εισβολή και την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, με διοργάνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.Πρόκειται για ένα σύγχρονο ορατόριο, στο οποίο μελοποιημένα ποιήματα από τις ποιητικές συλλογές του Γιώργου Πετούση συνθέτουν έναν έντονο και λυρικό αφηγηματικό άξονα για τη διαχρονική, πολυώδυνη ιστορία της Κύπρου: από τα βάθη των αιώνων έως τη σύγχρονη τραγωδία της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.Την επιλογή των ποιημάτων και τη μουσική τους επεξεργασία υπογράφει ο Νικόλας Θωμάς, δημιουργώντας ένα έργο που ισορροπεί με λεπτότητα ανάμεσα στον θρήνο και την ελπίδα, τη μνήμη και τη βαθιά πίστη στην προοπτική της ανάστασης. Η μουσική λειτουργεί ως φορέας συναισθήματος αλλά και στοχασμού, μετατρέποντας την ιστορική αφήγηση σε βιωματική εμπειρία.Μέσα από λόγο, εικόνα και μουσική, οι θεατές θα ταξιδέψουν στην ιστορία και τον πολιτισμό της μαρτυρικής μεγαλονήσου, θα αναμετρηθούν με τις τραγικές στιγμές της τουρκικής εισβολής του 1974, αλλά και θα ενισχύσουν μέσα τους την ελπίδα ενός λαού που, ενωμένος, επιθυμεί να συνεχίσει την ιστορική του διαδρομή. Πάνω απ’ όλα, το έργο φωτίζει τη διαχρονική σύγκρουση πολιτισμού και βαρβαρότητας, ειρήνης και πολέμου, θανάτου και ανάστασης.Στη σκηνή, η Sinfonietta Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη, ερμηνεύει το έργο σε ενορχήστρωση του Ντίνου Γεωργούντζου και εναρμόνιση της Χρυσούλας Τσιμούρη, ενώ τα κείμενα υπογράφει ο Ηλίας Λιαμής.