Κύπρος του Μαρτυρίου και της Ανάστασης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Ένα μουσικό αφιέρωμα στην ιστορία, τις πληγές και την πνευματική αντοχή του κυπριακού λαού
Μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στην Κύπρο, στη συλλογική μνήμη, την ιστορική ταυτότητα και τη διαρκή πορεία της από το μαρτύριο προς την ανάσταση, παρουσιάζεται τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη).
Η συναυλία «Κύπρος του Μαρτυρίου και της Ανάστασης», σε μουσική του Νικόλα Θωμά και ποίηση του Γιώργου Πετούση, αποτελεί ένα νέο, πρωτότυπο έργο υψηλού συμβολισμού, αφιερωμένο στην ιστορία, τις πληγές αλλά και την πνευματική αντοχή του κυπριακού λαού. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα και πλέον χρόνων από την τουρκική εισβολή και την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, με διοργάνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο ορατόριο, στο οποίο μελοποιημένα ποιήματα από τις ποιητικές συλλογές του Γιώργου Πετούση συνθέτουν έναν έντονο και λυρικό αφηγηματικό άξονα για τη διαχρονική, πολυώδυνη ιστορία της Κύπρου: από τα βάθη των αιώνων έως τη σύγχρονη τραγωδία της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.
Την επιλογή των ποιημάτων και τη μουσική τους επεξεργασία υπογράφει ο Νικόλας Θωμάς, δημιουργώντας ένα έργο που ισορροπεί με λεπτότητα ανάμεσα στον θρήνο και την ελπίδα, τη μνήμη και τη βαθιά πίστη στην προοπτική της ανάστασης. Η μουσική λειτουργεί ως φορέας συναισθήματος αλλά και στοχασμού, μετατρέποντας την ιστορική αφήγηση σε βιωματική εμπειρία.
Μέσα από λόγο, εικόνα και μουσική, οι θεατές θα ταξιδέψουν στην ιστορία και τον πολιτισμό της μαρτυρικής μεγαλονήσου, θα αναμετρηθούν με τις τραγικές στιγμές της τουρκικής εισβολής του 1974, αλλά και θα ενισχύσουν μέσα τους την ελπίδα ενός λαού που, ενωμένος, επιθυμεί να συνεχίσει την ιστορική του διαδρομή. Πάνω απ’ όλα, το έργο φωτίζει τη διαχρονική σύγκρουση πολιτισμού και βαρβαρότητας, ειρήνης και πολέμου, θανάτου και ανάστασης.
Στη σκηνή, η Sinfonietta Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη, ερμηνεύει το έργο σε ενορχήστρωση του Ντίνου Γεωργούντζου και εναρμόνιση της Χρυσούλας Τσιμούρη, ενώ τα κείμενα υπογράφει ο Ηλίας Λιαμής.
Συμμετέχουν οι ερμηνευτές Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Πέννυ Μπαλτατζή, Μιρέλα Πάχου, Κωνσταντίνος Βελιώτης, καθώς και ο βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης, με αφηγητή τον Θανάση Βισκαδουράκη.
Ιδιαίτερη θέση στη συναυλία κατέχει η συμμετοχή σημαντικών χορωδιών από την Ελλάδα και την Κύπρο. Επί σκηνής θα εμφανιστούν η χορωδία «Επτάχορδη Λύρα» Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου, η Μικτή, Παιδική και Νεανική Χορωδία της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου, η Μικτή Χορωδία Cantus Atenas και η Παιδική Χορωδία Chœur du Cœur της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ».
Με έντονο συμβολισμό, οι παιδικές και νεανικές χορωδίες από την Κύπρο, η Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού «Μάριος Τόκας» και η Παιδική Χορωδία Future Academy of Arts της Λευκωσίας, θα συμμετάσχουν ζωντανά μέσω οθόνης, ενώνοντας τις φωνές τους με τις χορωδίες επί σκηνής, σε μια συγκινητική πράξη μνήμης, ενότητας και ελπίδας.
Η συναυλία «Κύπρος του Μαρτυρίου και της Ανάστασης» δεν αποτελεί απλώς ένα μουσικό γεγονός, είναι μια τελετουργία μνήμης, ένας φόρος τιμής στην ιστορική αλήθεια και μια βαθιά πίστη στη δύναμη της τέχνης να θυμίζει, να ενώνει και να φωτίζει το μέλλον.
