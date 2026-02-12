Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Ο Κώστας Γαβράς και πάλι στο Ολύμπιον
Δωρεάν προβολή της ταινίας «Ζ»
Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες σκηνοθέτες όλων των εποχών, ο σπουδαίος Κώστας Γαβράς, θα βρεθεί στο Ολύμπιον για να παρουσιάσει το θρυλικό Ζ (1969), το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, στις 11:30, σε μια δωρεάν προβολή για το κοινό της πόλης (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).
Ο Κώστας Γαβράς θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του, μία εκ των οποίων είναι η χωροθέτηση του «Δείκτη Μνήμης - Σημείο Ζ» στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ερμού, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας.
Ζ (Γαλλία, 1969)
Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς / Costa Gavras. Σενάριο: Jorge Semprun, Κώστας Γαβράς (βασισμένο στη νουβέλα του Βασίλη Βασιλικού). Πρωταγωνιστούν: Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Ειρήνη Παππά, Jacques Perrin, François Périer, Charles Denner, Pierre Dux, Georges Géret, Renato Salvatori, Bernard Fresson, Clotilde Joano. Γλώσσα: Γαλλικά. Έγχρωμη, 127΄
«Κάθε ομοιότητα με αληθινά γεγονότα, με πρόσωπα ζωντανά ή νεκρά, είναι σκόπιμη!» Η ειλικρινής οργή που διατρέχει το κλασικό πολιτικό θρίλερ του Γαβρά γίνεται εμφανής σε κάθε του καρέ, από τα credits μέχρι τα βλέμματα, από τις διαδηλώσεις στις ανακρίσεις, και σε κάθε πιθανό ενδιάμεσο σημείο. Βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Βασίλη Βασιλικού, που αφορά τη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη από παρακρατικούς στην ταραγμένη δεκαετία του ‘60 για την Ελλάδα, το Ζ (που διαβάζεται «ζει», από το «ζει, ζει, ζει» και όχι «ζήτα») έχει ως σημείο εκκίνησης την επίθεση σε μια πολιτική φιγούρα της αντιπολίτευσης (Ιβ Μοντάν) και την άμεση απόπειρα συγκάλυψης, ακολουθώντας την μετέπειτα έρευνα από έναν ανακριτή (Ζαν-Λουί Τρεντινιάν) αποφασισμένο να φέρει τα αληθινά γεγονότα στο φως. Όμως ποιο μπορεί να είναι το τίμημα της αλήθειας σε ένα τόσο διεφθαρμένο και πολιτικά ασταθές περιβάλλον;
Πάνω σε ένα σενάριο που έγραψε μαζί με τον μετέπειτα υπουργό Πολιτισμού της Ισπανίας Χόρχε Σεμπρούν, ο Κώστας Γαβράς πλέκει ένα θρίλερ που ανεβάζει τους παλμούς όχι μέσα από υπερβολές και φτηνές ανατροπές, αλλά εντοπίζοντας τον πολιτικό τρόμο με σχολιαστικότητα, μέσα από ανακρίσεις και μέσα από βλέμματα που ποτέ δεν αποκρύπτουν την αλήθεια. Μέσα από ένα αδιάκοπο μοντάζ και τις ορμητικές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, ο Γαβράς ακολουθεί πρόσωπα, διαδικασίες και αλήθειες κρυμμένες στη σκιά ολοκληρώνοντας ένα τολμηρό, ζωτικής σημασίας πορτρέτο του κοινωνικού αδιεξόδου της περιόδου που καθήλωσε τελικά το παγκόσμιο κοινό. Έγινε μόλις η δεύτερη μη αγγλόφωνη ταινία στην ιστορία που προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό, με σειρά προτεραιότητας.
