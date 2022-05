Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

The Brains not the Guns, κάπως έτσι Αγγλος ράφτης στο Σικάγο της Μαφίας καταφέρνει να βασιλεύει, αφού προηγουμένως διαιρέσει τα ανεγκέφαλα μέλη δύο συμμοριών—σαν σκάκι!



«Μαγνητικά πεδία»

--Σκ Γιώργος Γούσης, Cast Ελενα Τοπαλίδου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Η αβάσταχτη γοητεία ενός ατελείωτου φλερτ ανάμεσα σε δύο ξένους, κάπου σ ένα νησί όπου εκείνη τυλιγμένη στο μυστήριο ενώ εκείνος μεταφέρει τα κόκκαλα μιας θείας του για να τα θάψει--Γοητευτικό



«Το μαύρο κουτί» (Boite Noire)

--Σκ Γιάν Γκοσλάν, Cast Πιέρ Νινέ, Λον ντε Λαάζ, Αντρέ Ντισολιέ

Καθηλωτικό θρίλερ γαλλικής παραγωγής όπου μετά από τη συντριβή αεροσκάφους, αποκαλύπτεται συνωμοσία «σιωπής»--Οπωσδήποτε



«Full Time» (A plain Temps)

--Σκ Ερίκ Γκραβέλ, Cast Λορ Καλαμί, Αν Σουαρές, Ζενεβιέβ Μινς

Με κομμένη την ανάσα! Νεαρή, διαζευγμένη με δύο παιδιά σε τρεχαλητό επί 24ωρου βάσεως να τα προλάβει όλα, τρέχα Ζουλί τρέχα—Εξαιρετικό!



«Ο άνθρωπος απ τον Βορρά» (The Northman)

--Σκ Ρόμπερτ Εγκερς, Cast Αλεξάντερ Σκαρσγκαρντ, Νικόλ Κίντμαν, Ιθαν Χοκ, Ανια Τέιλορ-Τζόι, Κλάες Μπανγκ, Μπιοργκ

Ακραία παραλλαγή του Σαιξπηρικού «Αμλετ» με τις πύλες της κολάσεως ανοικτές να υποδεχτούν βαρβαρότητα επικών διαστάσεων--Οπωσδήποτε



ΑΞΙΖΟΥΝ





«Nitram»

--Σκ Τζάστιν Κερζέλ, Cast Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Τζούντι Ντέιβις, Εσι Ντέιβις, Αντονι ΛαΠάλια

Συνέβη στην Τασμανία το 1996 όπου κατάξανθος άγγελος και διάβολος ταυτόχρονα, μέσα του βράζει, είναι ζήτημα χρόνου πότε η έκρηξη θα συμβεί και πόσοι ανυποψίαστοι θα βρεθούν μπροστά του!--Τρόμος



«Το κορίτσι με το βραχιόλι» (La Fille au Bracelet)

--Σκ Στεφάν Ντεμουστιέ, Cast Μελισά Γκουέρς, Ροσντί Ζεμ, Κιάρα Μαστρογιάννι, Αναίς Ντεμουστιέ

Δικαστικό, δραματικό θρίλερ όπου απελευθερωμένο 16χρονο κορίτσι κατηγορείται ότι σκότωσε την καλύτερή της φίλη, είναι η δεν είναι δολοφόνος;-άκρως ενδιαφέρον





«Οι γείτονες από πάνω» (Sentimental)

--Σκ Σεσκ Γκέι, Cast Χαβιέ Καμαρά, Μπελέν Κουέστα, Γκριζέλντα Σισιλιάνι

Δύο ζευγάρια από τα τυπικά μέχρι την ανταλλαγή συντρόφων—ευχάριστο, διασκεδαστικό



«Πύρινη οργή» (Firestarter)

—Σκ. Κιθ Τόμας, cast Ζακ Εφρον, Ράιαν Κίρα Αρμοστρονγκ, Σίντνει Λέμαν

Του Στίβεν Κινγκ όπου χαρισματικό μικρό κορίτσι με υπερφυσικές ικανότητες καταδιώκεται από κυβερνητικές υπηρεσίες με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως ακατανίκητο όπλο εναντίον όλων των εχθρών—Καλό



«Η μνήμη του δολοφόνου» (Memory )

--Σκ Μάρτιν Κάμπελ, Cast Λίαμ Νίσον, Μόνικα Μπελούτσι, Γκάι Πιρς

Σκληρή περιπέτεια με πληρωμένο δολοφόνο να καταδιώκεται από μαφία και FBI και με τη μνήμη του ξεχαρβαλωμένη—Εχει τα λεφτά του





«Τα κακά παιδιά» (The Bad Guys)

--Σκ Πιερ Περιφέλ, Cast (φωνές) Κατερίνα Τσάβαλου, Ντένης Μακρής, Αγγελος Λιάγκας

Animation μεταγλωττισμένο με πέντε κακά παιδιά, δηλαδή ο Λύκος ο πορτοφολάς, το Φίδι ο διαρρήκτης, ο Καρχαρίας της μεταμφίεσης, ο Πιράνχα ο νταής και η κυρία Ταράντουλα η χάκερ-διασκεδαστικό



ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ





«Τα κορδόνια» (Lacci)

—Σκ. Ντανιέλε Λουκέτι, cast Αλμπα Ρορβά, Λουίτζι Λο Κάσιο, Λάουρα Μοράντε, Σίλβιο Ορλάντο

Ιταλικό οικογενειακό δράμα όπου εκείνος εγκαταλείπει συζυγική στέγη, εκείνη τρελαίνεται, κάνει απόπειρα και τα δύο παιδιά τα χάνουν—Εχω δει και καλύτερα

«Σμύρνη μου αγαπημένη»

--Σκ Γρηγόρης Καραντινάκης, Cast Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κουκούρης, Ταμίλα Κουλίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Αναστασία Παντούση

Επανακυκλοφορία της πασίγνωστης μελοδραματικής «τοιχογραφίας» για την καταστροφή της Σμύρνης. Σε φρέσκια κόπια, συντομευμένη κατά είκοσι και πλέον λεπτά, με σφιχτή αφήγηση και ελάχιστα «κενά



«Επιχείρηση: κιμάς» (Operation mincemeat)

--Σκ Τζον Μάντεν, Cast Κόλιν Φερθ, Μάθιου Μακφέιν, Κέλι Μακντόναλντ

Το στόρι αληθινό, όπου μικρή ομάδα Βρετανικών «σκιών» συλλαμβάνουν σχέδιο παραπλάνησης των Γερμανών, ώστε εκείνοι να πιστέψουν πως η επερχόμενη εισβολή θα γίνει στην Ελλάδα και όχι στη Σικελία-μόνο για το στόρι



«Doctor Strange Multiverse of Madness»

--Σκ Σαμ Ράιμι, Cast Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ελίζαμπεθ Ολσον, Ρέιτσελ ΜακΑνταμς

Ο doctor Strange ξεκλειδώνει παράλληλα σύμπαντα, διασχίζει το χάος και ορμάει εναντίον ενός νέου καταστροφικού εχθρού, η συνταγή γνωστή τα οπτικά εφέ κυριαρχούν-- εγώ βαρέθηκα!



«100% λύκος» (100% Wolf)

--Σκ Φιν Εντκουίστ, Αλεξ Στάντερμαν, Cast (φωνές) Χάρης Αριστείδου, Κούλα Νικολάου, Μαρία Κάνθερ

Μεταγλωττισμένο Animation με πιτσιρικά στα πρόθυρα μεταμόρφωσης σε λυκάνθρωπο όμως καταλήγει σκύλος και μάλιστα σε κανίς-Νηπιαγωγείο



«Αινμπό η πριγκίπισσα του Αμαζονίου» ( ΑΙΝΒΟ Amazon Princess)

--Σκ Ρίτσαρντ Κλάους, Χοσέ Ζελάντα, Cast (φωνές) Ελενα Δελακούρα, Ανδρέας Ευαγγέλου, Ουρανία Φουρλάνου

Το συνηθισμένο και εβδομαδιαίο κινηματογραφικό Νηπιαγωγείο, δηλαδή μεταγλωττισμένο Animation με ηθικό δίδαγμα υπέρ οικολογίας που λαμβάνει χώρα στον Αμαζόνιο—μόνο για νήπια



«Sonic η ταινία 2» (Sonic the hedgehog 2)

--Σκ Τζεφ Φάουλερ, Cast (φωνές): Τζιμ Κάρει, Μπεν Σβαρτς, Τίκα Σάμπτερ

Ηρωας ο σκαντζόχοιρος και κακός και σατανικός της παρέας ο Δρ Ρομπότνικ--Animation



«Πάντα στο κόκκινο» (Turning Red)

--Σκ Ντόμι Σι, Cast (φωνές) Πέγκυ Μανωλά, Βίκυ Νικολαίδου, Εριέττα Σαούγκου

Animation μεταγλωττισμένο από την Pixar της Disney—Διασκεδαστικό!



ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ





«Οι πικροδάφνες»

--Σκ Πάολα Ρεβενιώτη, Cast Πάολα Ρεβενιώτη, Εύα Κουμαριανού, Μπέτυ Βακαλίδου

Κι όμως είναι της Πάολας, της πασίγνωστης που παρέα με Μπέτυ και Εύα σουλατσάρει σε «στέκια» και θυμάται—εξαρτάται!



«Τα πάντα όλα» (Everything everywhere All at Once)

--Σκ Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ, Cast Μισέλ Γέο, Τζέιμς Χονγκ, Τζέιμι Λι Κέρτις

Μπερδεμένη και χαοτική ιστορία με εξουθενωμένη Κινεζοαμερικανίδα που όχι μόνο δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον πατέρα, τον σύζυγο και την κόρη της, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους φόρους της--Χάος



Στις πρώτες εναέριες πτήσεις του ήταν μόλις 24, τώρα δρασκελίζει το κατώφλι των εξήντα. Κι όμως σα να πέρασε από πάνω του μόνο μια δεκαετία. Θεαματική περιπέτεια όμως επί της ουσίας, καλύτερη επιλογή γι αυτό το εφταήμερο «Το θαύμα» από Ρουμανία. Μόνο για ενήλικες και ψαγμένους. Θα με θυμηθείτε!Το μεγάλο εμπορικό «χαρτί» της θερινής περιόδου. Μετά από 36 χρόνια, ο σημερινός εξηντάρης Τομ Κρουζ ιπτάμενος, ακατάβλητος και αντικομφορμιστής—χορταστικό, θεαματικό play stationΑπό Ρουμανία χωρισμένο στα δύο, όπου στο πρώτο μέρος μια 19χρονη, πανέμορφη καλόγρια πέφτει θύμα βιασμού και στο δεύτερο επιθεωρητής της Αστυνομίας με βίαιες μεθόδους επιχειρεί να αποσπάσει ομολογία και να στείλει τον ένοχο στη φυλακή--ΟπωσδήποτεΜεταγλωττισμένο Animation και ελληνική μυθολογία. Οπου κατά τη διάρκεια μιας εξερεύνησης κοντά στο παλάτι της Κνωσού, ο Ίκαρος θα γίνει φίλος με τον νεαρό Μινώταυρο—μόνο για νήπια