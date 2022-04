Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

Από το Μεξικό ένα εφιαλτικό σενάριο «εργασίας», η τυφλή εξέγερση συναντάει μια καλά οργανωμένη στρατιωτική συνωμοσία μέσα σε λουτρό αίματος!--Top

Σε στυλ Film Noir όπου το σύστημα είναι σάπιο από την κορυφή μέχρι τα νύχια, και όπου ο Μπρους Γουέιν αποφασίζει να βρει έναν τύπο με το ψευδώνυμο «Γρίφος», έναν τύπο που σκοτώνει κακούς, όπως εκείνος!-ο καλύτερος Batman όλων των εποχών!

Ισως η καλύτερη ελληνική ταινία της φετινής περιόδου με μια Σοφία Κόκκαλη για Οσκαρ—Μόνο οι «περίεργοι»

Εξι υποψηφιότητες Οσκαρ με πρώτη και ανώτερη για την ερμηνεία του αγνώριστου Γουίλ Σμιθ που υποδύεται τον πατέρα των δύο πρωταθλητριών τένις, πρώτα της Βίνους και κατόπιν η Σερένα Γουίλιαμς—Καθηλωτικό!

Εντελώς διαφορετική η πεμπτουσία του θρυλικού μυθιστορήματος της Αγκαθα Κρίστι, όχι μόνο αστυνομικό μυστήριο αλλά κυρίως μελόδραμα και μοιραίο πάθος—το τερπνόν μετά του ωφελίμου

Ασπρόμαυρο, όπως και οι μνήμες, αυτοβιογραφικό του Κένεθ Μπράνα, ευαίσθητο, αυθεντικό και σκληρό για εκείνο το ταραγμένο καλοκαίρι στο Μπέλφαστ του 1969--Οσκαρικό

Love story ιδιαίτερο, ασυνήθιστο, ανάποδο, εξαιρετικό όπου στην Καλιφόρνια του 1971 εκείνος μόλις 15 και το φλερτ δέκα χρόνια μεγαλύτερή του, να μη ξεχάσω ο πρωταγωνιστής, μόλις δεκαοκτώ ετών είναι γιος του μακαρίτη Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν—πάει για Οσκαρ!



ΑΞΙΖΟΥΝ





«Πατέρας» (Otac)

--Σκ Σρντάν Γκολούμποβιτς, Cast Γκόραν Μπογκντάν, Νάντια Σάρκιν, Μίλικα Τζανέβσκι

Ανεργος πατέρας ζητάει από την Πρόνοια να του επιτρέψει, τουλάχιστον, να βλέπει τα παιδιά του, το αφεντικό τον πετάει έξω και εκείνος με τα πόδια διανύει τριακόσια χιλιόμετρα μέχρι το Βελιγράδι--Συγκινητικό



«Η βασίλισσα της κυψέλης» (Hiver )

--Σκ Μπλέρτα Μπασόλι, Cast Ιλκα Γκάσι, Τσουν Λάιτσι, Αουρίτα Αγκούσι

Μετά το τέλος του εμφύλιου σπαραγμού, κάπου στο Κόσοβο, μια μοναχική γυναίκα, σύζυγο αγνοούμενου πολεμιστή, τα κάνει όλα όπως η βασίλισσα στο μελίσσι, όμως όλοι την περιφρονούν—Γυναίκα κουράγιο



«Τα κακά παιδιά» (The Bad Guys)

--Σκ Πιερ Περιφέλ, Cast (φωνές) Κατερίνα Τσάβαλου, Ντένης Μακρής, Αγγελος Λιάγκας

Animation μεταγλωττισμένο με πέντε κακά παιδιά, δηλαδή ο Λύκος ο πορτοφολάς, το Φίδι ο διαρρήκτης, ο Καρχαρίας της μεταμφίεσης, ο Πιράνχα ο νταής και η κυρία Ταράντουλα η χάκερ-διασκεδαστικό



«Αντίο κύριε Χαφμάν» (Adieu Monsieur Haffman)

--Σκ Φρεντ Καβαγιέ, Cast Ντανιέλ Οτέιγ, Ζιλ Λελούς, Σαρά Ζιραντό

Εβραίος κοσμηματοπώλης δημιουργεί στα υπόγεια και Γάλλος της Αρίας φυλής κερδίζει και μοσχοπουλάει σε Γερμανούς Ναζί αξιωματικούς—Αποκαλυπτικό!





«Δεσμοί γυναικών» (Lingui)

--Σκ Μαχάματ-Σαλέχ Χαρούν, Cast Ριάνε Κάλι Αλιο, Ατσουάκ Ακμπακάρ Σουλειμάν

Σαν λιτή, λαική ζωγραφιά από Αφρική όπου βασανισμένη μητέρα πρέπει οπωσδήποτε να βρει και να σκοτώσει τον βιαστή της κόρης της—Ακατέργαστο διαμάντι



«Σημείο βρασμού» (Boiling Point)

--Σκ Φιλίπ Μπαραντίνι, Cast Στίβεν Γκράχαμ, Βίνιετ Ρόμπινσον, Τζέισον Φλέμινγκ

Το στοίχημα ήταν να κερδίσει το κοινό, κινηματογραφώντας σε ένα και μοναδικό μονοπλάνο μια ιστορία που διαδραματίζεται εντός κουζίνας μοδάτου εστιατορίου με ήρωα κάποιον απελπισμένο σεφ στα όρια της κατάρρευσης. Και το κερδίζει--Ιδιαίτερο





«Αζόρ: ο κώδικας του τραπεζίτη» (Azor)

--Σκ Αντρέας Φοντάνα, Cast Φαμπρίτσιο Ροντζιόνε, Στεφανί Κλεό

Ελβετός τραπεζικός στο Μπουένος Αιρες του 1980 και των χουντικών αξιωματικών περιφέρεται στα σαλόνια και τα γραφεία πλουσίων και κυβερνητικών--χασμουρητά



«Που κρύβεται η Αννα Φρανκ» (Where is Anne Frank)

--Σκ Αρι Φόλμαν, Cast (φωνές): Ρούμπι Στόουκς, Εμιλι Κάρει, Σεμπάστια Κροφτ

Είναι Animation του Ισραηλινού αρχιμάστορα Αρι Φόλμαν. Η περιπέτεια της θρυλικής μικρής Εβραίας Αννα Φρανκ τόσο στο παρελθόν με τους κανίβαλους Ναζί, όσο και σαν σημερινή ανάμνηση…τουριστική—Θα το ξαναδώ



«Σμύρνη μου αγαπημένη»

--Σκ Γρηγόρης Καραντινάκης, Cast Μιμή Ντενίση, Λευτέρης Κακούρης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Αναστασία Παντούση, Κατερίνα Γερονικολού, Γιώργος Βογιατζής

Χορταστικό αλλά φλύαρο, μερικές φορές «πνιγμένο» στις κοσμικότητες και στα σαλόνια—Ετσι κι έτσι



«Τραγούδα! 2»

--Σκ Γκαρθ Τζένινγκς, Cast (φωνές) Μάθιου Μακόναχι, Ρις Γουίδερσπουν, Σκάρλετ Γιόχανσον, Μπόνο

Φυσικά πρόκειται για Animation και φυσικά για μιούζικαλ, να το δείτε με την αυθεντική «μορφή» δηλαδή στην αγγλική ώστε να απολαύστε τους χαρακτήρες όπως έχουν επινοηθεί--Διασκεδαστικό



Ηρωας ο σκαντζόχοιρος και κακός και σατανικός της παρέας ο Δρ Ρομπότνικ--Animation

Ο Μερς Κάνινγκαμ, ο χορογράφος που έβγαλε τους χορευτές στους δρόμους και τους φυσικούς χώρους, από αυθεντικό υλικό γυρισμένο μεταξύ 1942 και 1972 με τρισδιάστατη οπτική-για λάτρεις του χορού

Μια συγγραφέας θύμα απαγωγής από εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο επειδή εκείνος ελπίζει πως μπορεί να τον οδηγήσει στον θησαυρό μιας χαμένης αρχαίας πόλης—Ποπ κορν

«Η βοή του κόσμου» (The Rumble of the World)

--Σκ Πέτρος Σεβαστίκογλου, cast Μάρθα Λαμπίρη, Ιώ Λατουσάκη, Βασίλης Μπούτσικος

Συναντήσεις με νέους από Ελλάδα, Ρωσία, ΗΠΑ, Βραζιλία, Κίνα, Σενεγάλη για την πτώση του κομμουνισμού, την κρίση του καπιταλισμού, τις οικολογικές καταστροφές, τα μεταναστευτικά κύματα-Αξίζει



«Το ίχνος του χρόνου»

--Σκ Διονυσία Κοπανά

Ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην αρχαιολογική σκαπάνη του Γιάννη Σακελλαράκη (1936-2010), με έργο τόσο εξαιρετικό όπως οι ανασκαφές στην Κρήτη—Καλών προθέσεων



«Η μπαλάντα της λευκής αγελάδας» (The Ballad of a White Cow)

--Σκ Μαριάμ Μογκαντάμ, Μπεχτάς Σαναέχα, Cast Μαριάμ Μογκαντάμ, Σάνι Φαρ

Μια χήρα που ο άντρας της, αν και αθώος, εκτελέστηκε με συνοπτικές διαδικασίες, πρέπει να αποδείξει την αθωότητα του εκλιπόντος και τη δύναμή της για την προσωπική της ανεξαρτησία-Καλών προθέσεων από Ιράν



«Πάντα στο κόκκινο» (Turning Red)

--Σκ Ντόμι Σι, Cast (φωνές) Πέγκυ Μανωλά, Βίκυ Νικολαίδου, Εριέττα Σαούγκου

Animation μεταγλωττισμένο από την Pixar της Disney—Διασκεδαστικό!



«Το πάθος» (Passion Simple)

--Σκ Ντανιέλ Αρμπίντ, Cast Λετισιά Ντος, Σεργέι Πολούνιν

Τι είναι η ταινία; Μια διαρκής και μονότονη εναλλαγή κρεβατιών. Αν αυτό μεταδίδει πάθος, τότε εγώ μεταδίδω μαθήματα πυρηνικής φυσικής!—Βαρετό

Σαν παραφυάδα του Δράκουλα με ήρωα κάποιον πειραγμένο που μέσα στην φρενίτιδα των πειραμάτων του καταλήγει να ρουφάει ανθρώπινο αίμα και να φλερτάρει με νυχτερίδες!—Μακριά!



«Ο σωματοφύλακας της γυναίκας του εκτελεστή» (The Hitman’s Wife’s Bodyguard)

--Σκ Πάτρικ Χιούζ, Cast Ράιαν Ρέινολντς, Σάλμα Χάγιεκ, Αντόνιο Μπαντέρας, Σάμιουελ Τζάκσον, Μόργκαν Φρίμαν

Ο Αντόνιο Μπαντέρας σχεδιάζει να καταστρέψει πλήθος υποδομών για τις κυρώσεις εναντίον Ελλάδας, ο Ράιαν Ρέινολντς σωματοφύλακας σε κατάθλιψη και η Σάλμα Χάγιεκ να πυροβολεί και να εξοντώνει κάθε εμπόδιο που βρίσκεται στο δρόμο της--Βαρέθηκα







Ανώτερη όλων το «X» όπου η πορνογραφία διασταυρώνεται με τον θάνατο σε αγρόκτημα κάπου στο Τέξας, το καλύτερο θρίλερ τρόμου των τελευταίων ετών!Πορνογραφία και τρόμος στην καλύτερη διασταύρωσή τους. Οπου μια ομάδα πορνογράφων σε καλύβα για τα γυρίσματα σκηνών πέφτει πάνω σε νοσηρό ζεύγος ηλικιωμένων αγροτών του Τέξας μπρρρρ!--ΕξαιρετικόΠρωτοεμφανιζόμενη η Λαιμού, Κορεάτης ο διευθυντής φωτογραφίας και νεαρές, ταλαντούχες και απρόβλεπτες οι δύο Φιλιππινέζες, αυτής της πρωτότυπης ιστορίας που συμβαίνει στον Πειραιά—Αγριος ποιητικός ρεαλισμόςΕλληνικό ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο-επιτέλους- στη θεατρική πρωτοπορία με το όνομα Θόδωρος Τερζόπουλος από το θέατρο «Αττις» στο Μεταξουργείο μέχρι «Βάκχες» και Δελφούς εκεί που ξεκίνησαν όλα!--ΑξιοπρεπέστατοTα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα με την περίπτωση μιας τόσο ξεχωριστής, μικροκαμωμένης, απαιτητικής 16χρονης κοπέλας χωρίς ίχνος κλισέ-Υποκλίνομαι στον αθώο ρομαντισμόΚάπως χαοτικό και μερικές φορές κουραστικό, όμως το πολιτικό παρασκήνιο αποκαλυπτικό—Ρεσιτάλ Ιζαμπέλ ΙπέρΤυπική αμερικανική περιπέτεια, ολίγον σκοτεινή όπου πονηρός απατεώνας καταστρώνει σχέδιο για να κρυφτεί από θανατηφόρο εκτελεστή, χάος επακολουθεί—Ετσι κι έτσι