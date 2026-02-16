Καθρέφτης: Πώς είναι η αλήθεια χωρίς φίλτρα;



Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο:

Η Τόλμη



Η Ηττοπάθεια Προκαλεί Δυστυχία

Η Αξία



Αξίζεις Το Καλύτερο



Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Αν αφήσεις το βιβλίο να σε διαπεράσει, όχι να το διαβάσεις, αλλά να το αντέξεις, θα αλλάξεις τρόπο σκέψης. Θα μάθεις να ξεχωρίζεις την ευκαιρία από την παγίδα, τον σύμμαχο από τον αχάριστο, το πρόσκαιρο όφελος από αυτό που έχει αξία.Το βιβλίο αυτό δεν γράφτηκε για να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Γράφτηκε για να σε εξοπλίσει. Για να σε στριμώξει εκεί που κρύβεις τις αλήθειες σου, να σου δείξει πόσα ανέχεσαι ενώ δεν πρέπει, πόσα δίνεις χωρίς λόγο, πόσο συχνά γίνεσαι θεατής στη δική σου ζωή. Είναι κάλεσμα να πάρεις τον έλεγχο με τρόπο ωμό, πειθαρχημένο και απόλυτο. Να διαλέξεις ποιος είσαι και όχι ποιος προσποιείσαι ότι είσαι.Αν περιμένεις ένα βιβλίο που θα σου πει ότι όλα φτιάχνουν με θετική σκέψη, άνοιξες το λάθος. Αν όμως θες ένα βιβλίο που θα σου μιλήσει όπως θα σου μιλούσε ένας άνθρωπος που σε σέβεται πραγματικά, χωρίς στρογγυλέματα, χωρίς φόβο, χωρίς ωραιοποιήσεις, τότε είσαι στο σωστό.Θα βρεις κεφάλαια που μιλούν για τον φθόνο, για τη δειλία, για τη μετριότητα που έχει γίνει κανονικότητα, για την τάση να κατηγορούμε τους άλλους αντί να δούμε τον εαυτό μας.Θα διαβάσεις για την πειθαρχία, όχι ως αρετή αλλά ως όπλο. Για την αλήθεια, όχι ως αξία αλλά ως εργαλείο ισχύος.Για το συναίσθημα, όχι ως δώρο αλλά ως παγίδα αν το αφήσεις ασύδοτο.Θα δεις πως η αδυναμία δεν είναι αυτό που φαίνεται.Πολλοί «ήρεμοι», «καλοί» και «ευγενικοί» άνθρωποι κρύβουν μέσα τους θυμό, ζήλια και αναβλητικότητα. Και θα καταλάβεις πως η δύναμη επίσης δεν είναι αυτό που νομίζεις: Δεν σχετίζεται με χρήματα ή επιτυχίες, αλλά με το αν μπορείς να πεις όχι, αν μπορείς να αντέξεις τη μοναξιά, αν μπορείς να μη μοιράζεσαι τη ζωή σου με όποιον απλώς βρέθηκε μπροστά σου.-η αξία της φήμης,-ο κίνδυνος της δύναμης,-το μίσος που έρχεται από κάτω,-ο αχάριστος ως ο χειρότερος εχθρός,-το ότι ο άνθρωπος είναι αναλώσιμος,-πως η σκέψη χωρίς αποτέλεσμα είναι αδιάφορη,-τι σημαίνει πραγματικά σχέδιο και τι σημαίνει τακτική,-η παγίδα του νεοπλουτισμού,-η μοναξιά ως τίμημα της ανεξαρτησίας,-γιατί οι βολεμένοι είναι επικίνδυνοι,-πώς οι λέξεις που δεν είπαμε μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη τη ζωή μας.Το βιβλίο αυτό δεν είναι οδηγός. Οδηγίες ακολουθούν όσοι δεν θέλουν να πάρουν ευθύνη. Εδώ δεν θα βρεις κανόνες. Θα βρεις καθρέφτες. Και οι καθρέφτες δεν είναι ποτέ ευγενικοί. Όλη η ουσία αυτού του έργου χτίστηκε στη συνάντηση δύο κόσμων: της λογικής και της ψυχής. Η λογική προστατεύει, η ψυχή κατευθύνει και μόνο όταν συνεργαστούν, σταματάς να είσαι έρμαιο των συγκυριών και γίνεσαι δημιουργός.Τόλμη είναι η στιγμή που αποφασίζεις να προχωρήσεις, παρόλο τον φόβο.Δεν είναι έλλειψη φόβου, είναι η νίκη πάνω του.Η τόλμη είναι επιλογή ταυτότητας: Ή ζεις ως θεατής ή ζεις ως δημιουργός της ζωής σου. Ο τολμηρός άνθρωπος δεν περιμένει την κατάλληλη στιγμή, τη δημιουργεί.Δεν ρωτά αν επιτρέπεται, ρωτά μόνο αν αξίζει.Η τόλμη σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια του συνηθισμένου, να δοκιμάσεις το άγνωστο.Δεν είναι τυφλή, ριψοκίνδυνη στάση, είναι συνειδητή απόφαση να πας παραπέρα.Η τόλμη θέλει πίστη στον εαυτό σου, κουράγιο για να δεχθείς τα λάθη, δύναμη για να συνεχίσεις.Κάθε μεγάλη αλλαγή, κάθε πρόοδος, κάθε επίτευγμα ξεκίνησε από μια πράξη τόλμης.Κι ακόμα κι αν η αποτυχία σε συναντήσει, η εμπειρία που μένει είναι κέρδος.Όποιος τολμά δεν ζει απλώς, δημιουργεί τη ζωή του. Και αν πετύχεις, έχεις κερδίσει.Και αν αποτύχεις, έχεις μάθει.Μόνο όταν δεν τολμάς έχεις πραγματικά χάσει.Η ηττοπάθεια δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Δεν είναι μια κραυγαλέα πτώση, αλλά μια αργή, ήσυχη φθορά. Ξεκινάει την ημέρα που σταματάς να πιστεύεις ότι μπορείς να αλλάξεις κάτι. Την ημέρα που λες «δεν πειράζει», ενώ πειράζει. Την ημέρα που λες«δεν γίνεται», ενώ γίνεται κι απλώς δεν θέλεις να κουραστείς.Ο ηττοπαθής δεν χάνει επειδή τον νίκησαν. Χάνει επειδή σταμάτησε να διεκδικεί.Η ηττοπάθεια ντύνεται με ωραίες δικαιολογίες: «Δεν ήταν η σωστή στιγμή», «δεν είχα βοήθεια», «δεν ήταν γραφτό».Όμως η αλήθεια είναι πιο ωμή: Δεν προσπάθησες αρκετά. Δεν άντεξες την πίεση. Δεν τόλμησες να πληρώσεις το τίμημα. Η ηττοπάθεια κάνει τον άνθρωπο μικρό. Τον κάνει να κοιτάζει τους άλλους να προχωρούν και να ψάχνει εξηγήσειςέξω από τον εαυτό του.Τον διδάσκει να ζηλεύει, αντί να προσπαθεί. Να παραπονιέται, αντί να χτίζει.Να περιμένει, αντί να δημιουργεί. Η ηττοπάθεια δεν σε αφήνει να χαρείς ούτε καν τα μικρά.Γιατί πάντα ψιθυρίζει μέσα σου πως δεν είσαι αρκετός, πως δεν αξίζεις, πως δεν θα τα καταφέρεις.Η ηττοπάθεια φέρνει δυστυχία. Όχι επειδή η ζωή σού φέρθηκε άδικα, αλλά επειδή παραδόθηκες χωρίς μάχη.Αν θέλεις να ζήσεις και όχι απλώς να υπάρξεις, πρέπει να την αρνηθείς.Όχι με λόγια. Με πράξεις. Με μέτωπο ψηλά. Με το «θα το προσπαθήσω».Η αξία είναι το μέτρο με το οποίο ζυγίζουμε τον κόσμο γύρω μας και τον εαυτό μας.Δεν είναι αριθμοί ούτε τιμές, είναι η ουσία που κρύβεται πίσω από καθετί.Αξία έχει ό,τι παραμένει σταθερό, ακόμα κι όταν όλα γύρω αλλάζουν.Η αξία ενός ανθρώπου δεν βρίσκεται στην περιουσία του, αλλά στον χαρακτήρα του.Στο πώς στέκεται στις δυσκολίες, πώς τιμά τον λόγο του, πώς νοιάζεται για τους άλλους.Η αξία φαίνεται στις πράξεις, όχι στα λόγια.Δεν φωνάζει, αναγνωρίζεται σιωπηλά, με σεβασμό.Συχνά μπερδεύουμε την αξία με την εμφάνιση, το χρήμα ή τη φήμη. Όμως αυτά είναι φθαρτά, προσωρινά.Η πραγματική αξία μένει, ακόμα κι όταν ο χρόνος σβήνει τα υπόλοιπα.Είναι η παρακαταθήκη που αφήνεις, το αποτύπωμα που μένει πίσω σου.Δεν χαρίζεται, κερδίζεται.Το «αξίζω το καλύτερο» δεν είναι σύνθημα αυτοβοήθειας, ούτε μια υπερβολή γεμάτη φιλοδοξίες και φαντασιώσεις. Δεν αφορά τα μεγάλα, τα σπάνια ταξίδια, τις πολυτελείς στιγμές, τις εξαιρετικές απολαύσεις, που έρχονται μία στο τόσο.Αφορά το κάθε μέρα.Και η ζωή είναι το κάθε μέρα.Αξίζεις να τρέφεσαι με φαγητό που σε φροντίζει, κι όχι απλώς σε γεμίζει.Αξίζεις να φοράς ρούχα που σε εκφράζουν, όχι εκείνα που απλώς «βολεύουν».Αξίζεις να κρατάς ένα τηλέφωνο που σου προσφέρει λειτουργικότητα και ευκολία, όχι αυτό που «υπάρχει».Αξίζεις να οδηγείς ένα αυτοκίνητο που σε κάνει να νιώθεις πως ζεις, όχι απλώς πως μετακινείσαι.Πολλοί θεωρούν πως αυτά είναι πολυτέλειες.Δεν είναι. Είναι η ποιότητα της καθημερινότητας, και η καθημερινότητα είναι όλη η ζωή.Όταν υποβαθμίζεις την καθημερινή σου εμπειρία, σιγά σιγά υποβαθμίζεις και τον εαυτό σου. Συνήθως αυτό δεν γίνεται από ανάγκη, αλλά από παραίτηση. Από το «δεν πειράζει», από το «έτσι είναι τα πράγματα», από το «δεν είναι για μένα». Η εγκατάλειψη ξεκινά πάντα από τα μικρά.Δεν χρειάζεται να τα αποκτήσεις όλα μαζί. Χρειάζεται όμως να έχεις πρόθεση. Να μην αποδέχεσαι τη μετριότητα ως φυσιολογική. Να απαιτείς από τη ζωή σου ποιότητα, όχι επίδειξη, όχι επίπλαστη χλιδή, αλλά ουσία.Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να σ’ το δώσει.Αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις.Ο Χάρης Πολίτης γεννήθηκε στην Αθήνα την 1η Δεκεμβρίου 1987. Από τα 18 του χρόνια μπήκε στην εργασία, διανύοντας μια απαιτητική, βιωματική πορεία, που του δίδαξε τη σημασία της πειθαρχίας, της αντοχής και της συνέπειας. Το 2014, ο θάνατος του πατέρα του και η κατάρρευση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας αποτέλεσαν σημείο καμπής. Αναγκάστηκε να ξεκινήσει ξανά, μετατρέποντας την απώλεια σε εσωτερική δύναμη και κινητήριο μοχλό. Εκείνη η περίοδος τον έφερε αντιμέτωπο με την πραγματική πλευρά των ανθρώπων και των καταστάσεων, και τον ανάγκασε να λειτουργεί με καθαρό μυαλό, όχι με αυταπάτες. Σήμερα είναι ιδρυτής και επικεφαλής της Politis Group, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους media, διαφήμισης και επικοινωνίας στην Ελλάδα, με παρουσία στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο όμιλος που δημιούργησε ξεχωρίζει για τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τον μηδενικό δανεισμό, έχοντας ως βάση του την οργανωμένη ανάπτυξη και τις μακροχρόνιες συνεργασίες. Πατέρας τριών παιδιών, πιστεύει βαθιά στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη δύναμη της προσωπικής ευθύνης. Η γραφή για τον ίδιο δεν είναι χόμπι αλλά ανάγκη, ένας τρόπος να καταγράψει εμπειρίες, σκέψεις και αλήθειες, αφήνοντας ως παρακαταθήκη έναν τρόπο σκέψης και μια στάση ζωής που αντέχει στον χρόνο.