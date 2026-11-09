Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο κέντρο της Λάρισας, δείτε φωτογραφίες
Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο κέντρο της Λάρισας, δείτε φωτογραφίες
Η πλάκα στη μνήμη των 57 θυμάτων είχε στηθεί ένα χρόνο μετά την τραγωδία
Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο που έχει στηθεί στην πλατεία ΟΣΕ της Λάρισας, στο κέντρο της πόλης, για τους 57 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.
Στην πλάκα του μνημείου άγνωστοι δράστες χάραξαν άσχετα πράγματα, αναφέρει το onlarissa.gr, ενώ προκάλεσαν μικρής έκτασης ζημιές στον χώρο.
Δείτε φωτογραφίες:
Η πλάκα τοποθετήθηκε στο σημείο το 2024, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το δυστύχημα.
Στην πλάκα του μνημείου άγνωστοι δράστες χάραξαν άσχετα πράγματα, αναφέρει το onlarissa.gr, ενώ προκάλεσαν μικρής έκτασης ζημιές στον χώρο.
Δείτε φωτογραφίες:
Η πλάκα τοποθετήθηκε στο σημείο το 2024, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το δυστύχημα.
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