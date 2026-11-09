Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο κέντρο της Λάρισας, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Τραγωδία στα Τέμπη Βανδαλισμός

Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο κέντρο της Λάρισας, δείτε φωτογραφίες

Η πλάκα στη μνήμη των 57 θυμάτων είχε στηθεί ένα χρόνο μετά την τραγωδία

Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο κέντρο της Λάρισας, δείτε φωτογραφίες
14 ΣΧΟΛΙΑ
Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο που έχει στηθεί στην πλατεία ΟΣΕ της Λάρισας, στο κέντρο της πόλης, για τους 57 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Στην πλάκα του μνημείου άγνωστοι δράστες χάραξαν άσχετα πράγματα, αναφέρει το onlarissa.gr, ενώ προκάλεσαν μικρής έκτασης ζημιές στον χώρο.

Δείτε φωτογραφίες:

Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο κέντρο της Λάρισας, δείτε φωτογραφίες
Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο κέντρο της Λάρισας, δείτε φωτογραφίες
Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο κέντρο της Λάρισας, δείτε φωτογραφίες
Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο κέντρο της Λάρισας, δείτε φωτογραφίες
Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο κέντρο της Λάρισας, δείτε φωτογραφίες


Η πλάκα τοποθετήθηκε στο σημείο το 2024, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το δυστύχημα.
14 ΣΧΟΛΙΑ

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