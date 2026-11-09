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Λος Άντζελες: Γυναίκα καταγγέλλει ότι υπέστη εγκαύματα σε πολυτελές εστιατόριο που μαγειρεύουν μπροστά στους πελάτες
Λος Άντζελες: Γυναίκα καταγγέλλει ότι υπέστη εγκαύματα σε πολυτελές εστιατόριο που μαγειρεύουν μπροστά στους πελάτες
Ισχυρίζεται ότι υπέστη ουλές που θα φέρει για όλη της τη ζωή και ζητά αποζημίωση για σωματικό πόνο, ψυχική οδύνη, τη συναισθηματική ταραχή, παραμόρφωση, σωματική αναπηρία, ταπείνωση και απώλεια της απόλαυσης της ζωής
Μια γυναίκα κατήγγειλε ότι υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού στα πόδια, τα οποία άλλαξαν τη ζωή της κατά τη διάρκεια ενός πολυτελούς δείπνου σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες, όπου μαγειρεύουν μπροστά στους πελάτες hibachi.
Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η Άντζελα Σικκόνε δειπνούσε με φίλους σε εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας.
Κάποια στιγμή ένα δοχείο με μαγειρικό λάδι, το οποίο κρατούσε ο σεφ στο τραπέζι της, όπου μαγείρευε, πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα το χέρι και ο λαιμός του να τυλιχθούν στις φλόγες. Στη συνέχεια η φωτιά εξαπλώθηκε και έκαψε την Σικκόνε. «Όταν η κα Σικκόνε κοίταξε προς το πάτωμα, είδε ότι το πάτωμα και τα πόδια της είχαν πάρει φωτιά», αναφέρεται στην αγωγή. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι κυλιόταν απεγνωσμένα στο έδαφος και χτυπούσε τα πόδια της σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σβήσει τις φλόγες, ενώ ένας φίλος έσπευσε να τη βοηθήσει.
Όπως υπογραμμίζεται στην αγωγή ενώ ο σεφ μεταφέρθηκε σε άλλο δωμάτιο από υπαλλήλους του εστιατορίου για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες, κανένας υπάλληλος του καταστήματος δεν έσπευσε να βοηθήσει τη γυναίκα.
Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο, που μετέφερε τη Σικκόνε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα «έφτασε εκείνο το βράδυ ως περίπτωση τραυματισμού. Οι γιατροί της εντατικής διέγνωσαν εγκαύματα δευτέρου βαθμού και στα δύο κάτω άκρα. Της χορηγήθηκαν ενδοφλέβια υγρά, αναλγητικά και επιδέσμους για εγκαύματα».
Μία ημέρα αργότερα η Σικκόνε μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων, όπου και παρέμεινε μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του κατεστραμμένου ιστού και έλαβε μοσχεύματα δέρματος.
Στην αγωγή περιγράφεται και η δραματική ανάρρωσή της. «Κάθε αλλαγή επιδέσμου ήταν βασανιστικά επώδυνη, καθώς σκιζόταν το νέο δέρμα στα πόδια της».
Επιπλέον,σημειώνεται ότι Σικκόνε θα φέρει ουλές για όλη της τη ζωή. Μαζί με την αγωγή η γυναίκα κατέθεσε και μια φωτογραφία που αποτυπώνει τα εγκαύματα που υπέστη στα πόδια της.
Η Σικκόνε ζητά αποζημίωση για τον φερόμενο σωματικό πόνο, την ψυχική οδύνη, τη συναισθηματική ταραχή, την παραμόρφωση, τη σωματική αναπηρία, την ταπείνωση και την απώλεια της απόλαυσης της ζωής.
Το συγκεκριμένο εστιατόριο χαρακτηρίζεται στην ιστοσελίδα του ως «ένα εκλεπτυσμένο εστιατόριο τεπανιάκι (Teppanyaki) που συνδυάζει τη γαστρονομική δεξιοτεχνία με την παραστατική τέχνη». Το μενού περιλαμβάνει πολυτελή πιάτα, όπως βόειο κρέας A5 Kobe, αστακό του Μέιν, χαβιάρι και μπιφτέκι από βόειο κρέας Wagyu με τρούφα.
Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η Άντζελα Σικκόνε δειπνούσε με φίλους σε εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας.
Κάποια στιγμή ένα δοχείο με μαγειρικό λάδι, το οποίο κρατούσε ο σεφ στο τραπέζι της, όπου μαγείρευε, πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα το χέρι και ο λαιμός του να τυλιχθούν στις φλόγες. Στη συνέχεια η φωτιά εξαπλώθηκε και έκαψε την Σικκόνε. «Όταν η κα Σικκόνε κοίταξε προς το πάτωμα, είδε ότι το πάτωμα και τα πόδια της είχαν πάρει φωτιά», αναφέρεται στην αγωγή. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι κυλιόταν απεγνωσμένα στο έδαφος και χτυπούσε τα πόδια της σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σβήσει τις φλόγες, ενώ ένας φίλος έσπευσε να τη βοηθήσει.
Όπως υπογραμμίζεται στην αγωγή ενώ ο σεφ μεταφέρθηκε σε άλλο δωμάτιο από υπαλλήλους του εστιατορίου για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες, κανένας υπάλληλος του καταστήματος δεν έσπευσε να βοηθήσει τη γυναίκα.
Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο, που μετέφερε τη Σικκόνε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα «έφτασε εκείνο το βράδυ ως περίπτωση τραυματισμού. Οι γιατροί της εντατικής διέγνωσαν εγκαύματα δευτέρου βαθμού και στα δύο κάτω άκρα. Της χορηγήθηκαν ενδοφλέβια υγρά, αναλγητικά και επιδέσμους για εγκαύματα».
Μία ημέρα αργότερα η Σικκόνε μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων, όπου και παρέμεινε μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του κατεστραμμένου ιστού και έλαβε μοσχεύματα δέρματος.
Στην αγωγή περιγράφεται και η δραματική ανάρρωσή της. «Κάθε αλλαγή επιδέσμου ήταν βασανιστικά επώδυνη, καθώς σκιζόταν το νέο δέρμα στα πόδια της».
Επιπλέον,σημειώνεται ότι Σικκόνε θα φέρει ουλές για όλη της τη ζωή. Μαζί με την αγωγή η γυναίκα κατέθεσε και μια φωτογραφία που αποτυπώνει τα εγκαύματα που υπέστη στα πόδια της.
Η Σικκόνε ζητά αποζημίωση για τον φερόμενο σωματικό πόνο, την ψυχική οδύνη, τη συναισθηματική ταραχή, την παραμόρφωση, τη σωματική αναπηρία, την ταπείνωση και την απώλεια της απόλαυσης της ζωής.
Τι είναι το ιαπωνικό φαγητό τύπου hibachi-teppanyakiΣτο ιαπωνικό φαγητό τύπου hibachi, γνωστό και ως teppanyaki, οι σεφ μαγειρεύουν με θεαματικό τρόπο κρέας, θαλασσινά και λαχανικά σε μια καυτή σχάρα μπροστά στους επισκέπτες, με σκεύη, τα οποία πετούν στον αέρα ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούν μαγειρικά κόλπα. Πολλές φορές οι φλόγες πετάγονται αρκετά ψηλά και αφήνουν άφωνους τους πελάτες.
Το συγκεκριμένο εστιατόριο χαρακτηρίζεται στην ιστοσελίδα του ως «ένα εκλεπτυσμένο εστιατόριο τεπανιάκι (Teppanyaki) που συνδυάζει τη γαστρονομική δεξιοτεχνία με την παραστατική τέχνη». Το μενού περιλαμβάνει πολυτελή πιάτα, όπως βόειο κρέας A5 Kobe, αστακό του Μέιν, χαβιάρι και μπιφτέκι από βόειο κρέας Wagyu με τρούφα.
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